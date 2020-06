Els barcelonins omplen les platges sense turistes en el primer cap de setmana de fase 2

Molts barcelonins han aprofitat el dissabte assolellat per anar a la platja, prendre el sol i banyar-se en el primer cap de setmana en què la ciutat està a la fase 2 del desconfinament. Sense els turistes habituals per a aquesta època de l'any, platges com la Barceloneta o Sant Miquel s'han vist plenes d'usuaris locals. L'ocupació ha sigut molt alta durant el matí i el migdia, i ha anat a l'alça a la tarda fins al punt que s'ha tancat l'accés al Bogatell i Nova Icària perquè superaven el 80% de l'aforament permès. L 'accés està controlat amb videosensors i es pot consultar en temps real a la web de platges de l'Ajuntament de Barcelona.

A part de l'absència de turistes, altres moments també recorden que encara no hi ha plena normalitat a Barcelona, com els missatges que sonen regularment per la megafonia, segons informa l'ACN. També hi ha cartells i alguns informadors que recorden als usuaris que cal mantenir la distància de seguretat de dos metres com a mínim entre grups.

651x366 Barcelona permetrà el bany a les platges en la fase dos amb sistemes de control d'aforament Barcelona permetrà el bany a les platges en la fase dos amb sistemes de control d'aforament

La informació de l'ocupació es dona en temps real a través de la web municipal de platges perquè tothom pugui consultar, abans de sortir de casa, on tindrà lloc i on no. Funciona com un semàfor, però amb quatre colors: el verd i el groc permeten l'accés sense restriccions, amb el taronja –que indica una ocupació d'entre el 60% i el 80%– es recomana anar a altres platges i si l'afluència supera el 80% es col·locarà el semàfor vermell per desincentivar qui encara sigui a casa. Segons l'Ajuntament, la capacitat de les platges en el postcovid serà de 25.000 o 38.000 persones, en funció de si la gent hi va de manera individual o en grup.