Barcelona va tancar en el seu últim ple tres anys de conflicte amb els restauradors per l'aplicació d'una ordenança de terrasses que, a la pràctica, suposava la reducció de taules i cadires al carrer. Tot i que el govern de Colau va acabar pactant amb el Gremi de Restauració una norma més suau, del conflicte i de la defensa de les terrasses n'ha nascut una plataforma veïnal, amb l'impuls del Gremi, que vol generar opinió sobre temes com la gestió del turisme o la creació d'activitat econòmica i que mira amb ulls crítics algunes de les decisions del govern dels comuns. En el seu manifest fundacional, que s'ha fet públic avui, lamenten, per exemple que l'Hotel Four Seasons no s'acabés instal·lant a l'edifici del Deutsche Bank, a la confluència entre el passeig de Gràcia i la Diagonal, i reivindica la Barcelona que es mou en bici i tramvia, però també la que ho fa en cotxe privat, en moto o en taxi. "Menys prohibir i més acordar i consensuar", defensen en relació a la manera com creuen que s'ha d'abordar l'activitat turística i en el que sembla una clara referència a la moratòria hotelera que va dictar Colau a l'inici del mandat.

La nova plataforma Nosaltres Barcelona, que s'ha presentat avui en societat a la terrassa de l'NBA Cafè, a la part alta de la Rambla, neix gràcies a l'impuls del Gremi de Restauració i compta en el seu grup motor amb deu dones. Totes elles, cares conegudes de diferents àmbits, com la periodista Elisenda Roca, que ha exercit de portaveu, l'actriu Amparo Moreno, l'arquitecta Benedetta Tagliabue o la infermera i germana de Salvador Puig Antich, Carme Puig Antich.

En el seu manifest han insistit que neixen amb la voluntat de defensar punts de vista "genuïnament veïnals" i han remarcat que volen fugir de la dicotomia entre la ciutat per treballar i fer-hi negocis i la ciutat per viure-hi. "Som els barcelonins que ho volem tot", defensen. No volen triar, asseguren, entre ser una ciutat d'èxit i una ciutat habitable. I demanen que hi hagi grans pactes de ciutat i un nou tarannà en relació a l'activitat econòmica, que és, diuen, plenament compatible amb l'agenda social.

La plataforma assegura que no té aspiracions electorals i tot i que neix amb un grup motor format per deu dones –"No és el més habitual i això demostra que els temps estan canviant", ha defensat Elisenda Roca– tindrà un plenari "plural i paritari" que tindrà com a objectiu entomar els grans debats de la ciutat i generar opinió. Les portaveus de la plataforma no han volgut detallar quin és el tema que s'ha escollit per obrir el foc a partir del setembre.

La periodista Elisenda Roca, que ha puntualitzat que la plataforma neix sense cap suport polític. "El que volem és oferir una visió de temes que semblen encallats", ha defensat per puntualitzar després que Colau, com tots els governs, ha fet coses que els han agradat i d'altres que no. Roca ha remarcat que Nosaltres Barcelona no es presenta com una alternativa a la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), de qui ha elogiat la feina. "No hem vingut a confrontar", ha defensat.

La FAVB, que divendres ja va criticar l'aprovació en el ple de la modificació de l'ordenança de terrasses, sí que veu en les formes del nou moviment un atac a la seva trajectòria i ha defensat, en un comunicat, que la plataforma neixi amb la "intenció expressa de contrarestar l'excessiu pes que al seu entendre té" el moviment veïnal. "No podem entendre que acusi l'Ajuntament de tenir un tracte preferent cap a la nostra entitat quan la política municipal està afavorint el seu sector", han lamentat. "Ni hem mantingut mai ni volem tenir cap monopoli de la representació", defensen. Han criticat que el paper de la nova plataforma sembla que està més encaminat a ser "portaveus del que plantegen alguns grups empresarials" que a donar respostes als problemes socials. Tot i així, asseguren que estan disposats a reunir-se amb les deu dones del grup promotor.

Públic heterogeni

Nosaltres Barcelona s'ha presentat avui a les 12 del migdia, en una terrassa de la Rambla i sota un sol de justícia. Però la calor no ha impedit que la plataforma seduís un públic del tot heterogeni. Des de Xavier Sardà acompanyat del pare Apel·les, fins a l'escriptora Isabel-Clara Simó o Jordi William Carnes, més apartat de la vida pública des que va dimitir de la direcció de Turisme de Barcelona. També hi havia representants de grups polítics com el PDECat –Xavier Trias, Raimond Blasi i Neus Munté–, Cs –Koldo Blanco–, ERC –Alfred Bosch–, el PSC –Jaume Collboni i Daniel Mòdol– i el PP –Àngels Esteller–, i la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, en representació del govern municipal.

Les deu dones que formen Nosaltres Barcelona son Nuria Amat, Rosa Maria Calaf, Katy Carreras-Moysi, Cristina Castañer, Amparo Moreno, Montserrat Pinyol, Carme Puig Antich, Elisenda Roca, Benedetta Tagliabue i Rosaba Torres.