El 8,6% dels barcelonins tenen problemes per garantir-se l'alimentació

El mapa de les desigualtats econòmiques a Barcelona té un clar mirall en l'estat de salut de les persones. L'última enquesta sobre la salut de la ciutat, que ha presentat avui el consistori, torna a posar en relleu els desequilibris segons el nivell socioeconòmic. Així, tot i que a la ciutat el 82,1% dels homes i el 78,5% de les dones defensen quan se'ls pregunta que tenen un bon -o fins i tot un excel·lent- estat de salut, la mala salut percebuda es dispara quan es tracta d'enquestats que manifesten pobresa material (el 15,9% de les persones) o inseguretat alimentària (el 8,6%).

Entre les persones que tenen problemes per garantir-se l'alimentació, la mala salut percebuda arriba al 43,5% de les dones i el 18,7% dels homes. De fet, la percepció de mala salut creix entre persones que es dediquen a feines manuals (23,7% dels homes i 30,4% de les dones) o que estan a l'atur (16,9% en homes i 25,8% en dones). També la mala salut mental, que és un dels indicadors que creix en relació amb l'edició de l'enquesta del 2011, es dona de manera més habitual entre persones que estan a l'atur.

Un altre factor que també repercuteix de forma negativa en la percepció de la pròpia salut és el fet d'haver de tenir cura d'una altra persona. Especialment entre les dones que realitzen soles aquesta cura. Gairebé el 40% de les que conviuen soles amb algú de qui han de de tenir cura asseguren que tenen problemes de salut.

L'enquesta també evidència que l'obesitat ha augmentat lleugerament els últims anys i ja afecta el 14% dels homes i el 13,1% de les dones, mentre que el sobrepès s'ha estabilitzat. En total, la suma d'obesitat i sobrepès afecta un 54,8% dels barcelonins i un 49,2% de les barcelonines. L'obesitat, juntament amb la percepció de mala salut mental, són els dos indicadors que empitjoren en relació amb l'enquesta del 2011. El 20% de les dones i el 16,5% dels homes presenten risc de mala salut mental.

Un altre factor determinant per a la percepció de bona o mala salut és el nivell de soroll amb què es conviu. Gairebé la meitat dels barcelonins (el 47,6%) asseguren que al seu barri n'hi ha molt. I això afecta, de manera especial, els districtes més cèntrics: Ciutat Vella i l'Eixample. Aquestes zones també concentren les queixes per la convivència amb un excés de trànsit. El 53,6% dels barcelonins creuen que als seus barris hi ha uns nivells massa intensos de circulació.

El 35% té cobertura privada

El 35% dels barcelonins tenen contractada una cobertura sanitària privada i els resultats de l'enquesta determinen que aquestes persones visiten l'especialista amb més freqüència. La comissionada de Salut de l'Ajuntament, Gemma Tarafa, a l'hora de valorar aquests resultats, ha posat èmfasi en decisions del consistori com ara impulsar un servei de dentista gratuït per a persones vulnerables.