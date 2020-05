En llibertat els detinguts per la batussa amb una destral a Sants

Els tres detinguts per la batussa de dilluns amb una destral en un carrer del barri de Sants de Barcelona han quedat en llibertat. Un d'ells és menor i el van traslladar a la Fiscalia de Menors, i els altres dos –adults– els van posar a disposició del jutjat de guàrdia, que els va deixar en llibertat amb càrrecs, segons els Mossos d'Esquadra. Tots tres, que tenien antecedents per robatoris amb violència, vivien en dos locals ocupats que des de la baralla estan tapiats, i els van arrestar pels delictes de violació de domicili i danys.

Després de la batussa, on al final va intervenir la Guàrdia Urbana, els Bombers de Barcelona van fer un informe en què al·legaven problemes d'insalubritat als baixos i que no s'hi podia viure. Per això els operaris de la brigada municipal els van tapiar aquest dimarts.

Però la situació no ha deixat del tot tranquils els veïns, que recorden que feia dos anys que patien els robatoris, la venda de drogues i els conflictes derivats dels ocupes dels dos locals del carrer Miquel Àngel de Sants. "Estem espantats per les represàlies que puguin prendre", explica l'Alba, una de les veïnes.

Dilluns, quan els veïns van gravar la batussa des dels balcons, van rebre amenaces "amb la destral a la mà" dels que més tard van acabar detinguts. Amb la destral van destrossar els vidres d'un dels baixos ara tapiats. Abans els veïns ja havien patit els robatoris i els insults dels arrestats, que també incloïen amenaces verbals. També lamenten que dilluns, abans de la intervenció amb les detencions, havien avisat la policia diverses vegades.

"Feia dos anys que no es resolia el conflicte", apunta l'Alba, que confia que amb els locals tapiats no es repeteixin més baralles a cops de ganivet, com havia passat en altres ocasions. Abans de la batussa de dilluns, els baixos, propietat de Solvia, estaven pendents d'un desallotjament per la via judicial que no s'havia executat.