Un tribunal de Berlín prohibeix la circulació de vehicles dièsel a la ciutat

El tribunal administratiu de Berlín ha decidit aquest dimarts prohibir per raons ambientals la circulació dels vehicles amb motor de dièsel en un mínim d'onze trams de carrers de la capital alemanya. Aquesta mesura haurà d'entrar en vigor abans del juny del 2019 i té l'objectiu d'evitar que la concentració de diòxid de nitrogen (NO 2 ) no superi el límit de 40 micrograms per metre cúbic, 9 menys que la xifra registrada l'any passat.



Els jutges també han obligat el govern de Berlín a decretar fins al 31 de març un pla més ambiciós per mantenir l'aire net, amb les seves normes corresponents. Les "mesures imperatives" no poden retardar-se amb l'argument que s'han d'esperar els resultats d'estudis addicionals, ha assenyalat el jutge que presideix la sala, Hans-Ulrich Marticke, citat pel diari 'Bild'. Les autoritats responsables a Berlín ja han aplicat mesures per afavorir un aire menys contaminat, com ara la implantació de zones de velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora.

D'altra banda, el jutge ha insistit que no cal prohibir la circulació de vehicles dièsel contaminants en tota la denominada "zona ambiental", que comprèn bona part del centre de la ciutat, ja que en molts punts no se superen els límits màxims de contaminació establerts.

La decisió del tribunal, que encara no té caràcter vinculant, estableix també que el consistori berlinès haurà d'estudiar prohibicions per a altres trams de carrers, que sumen uns quinze quilòmetres addicionals. Aquesta mesura judicial arriba després de dictàmens similars per prohibir parcialment el trànsit dels vehicles més contaminants a les ciutats d'Hamburg, Stuttgart i Frankfurt.