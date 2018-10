Una biblioteca i espais d'ús artístic i veïnal conviuran al nou Borsí

L'emblemàtic edifici d'estil classicista del Borsí, a la plaça de la Verònica del Raval, tindrà un ús veïnal després de nou anys abandonat, des que va tancar l'Escola d'Arts i Oficis. Dels seus 2.100 metres quadrats, 950 es faran servir per a una biblioteca, 800 per a un equipament veïnal i la resta es destinarà a espais compartits pels dos usos. Ho ha explicat avui l'Ajuntament en un acte on també ha participat l'equip d'arquitectes Martínez Lapeña - Torres, responsable de l'obra, i entitats veïnals que han participat en la planificació de l'edifici.

La biblioteca tindrà espais especialitzats en literatura infantil i literatura catalana contemporània, entesos com una ampliació de la Biblioteca Andreu Nin, a la Rambla. Als espais veïnals s'hi podran fer reunions i també comptarà amb sales d'audició, assaig i tallers musicals.

En "un dels barris més castigats per la gentrificació i l'expulsió dels veïns" –en paraules de la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin–, l'Ajuntament i les entitats han celebrat durant l'acte tenir un espai d'aquestes característiques.

A més dels nous usos, la rehabilitació de l'edifici –originari de l'any 1881– ha de servir per deixar al descobert un tram de la muralla romana original que envoltava la ciutat de Bàrcino, fins ara cobert per altres construccions i que estarà obert al públic.

De moment encara no hi ha pressupostos per al projecte, que ha de tenir el pla executiu l'any que ve i que ha de començar les obres el 2020.