La bicicleta guanya terreny

Cada vegada és més freqüent veure ciclistes circulant als carrers de l'Estat, especialment a les grans ciutats. Molts espanyols han decidit fer el pas i aparcar el cotxe o la moto en favor de la bicicleta per fer desplaçaments quotidians com anar a la feina o a estudiar: el 40% dels usuaris asseguren que han substituit el cotxe per aquest transport de dues rodes mentre que un 8,8% dels nous ciclistes anaven abans en moto. Són els resultats que va donar a conèixer ahir la direcció general de Trànsit (DGT), la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta (RCxB) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que s'inclouen en el Baròmetre de la Bicicleta a Espanya.

Les dades, que s'han fet públiques en el marc de la Cimera pel Clima (COP25) a Madrid, evidencien un augment en el seu ús: més de la meitat dels espanyols la utilitzen amb alguna freqüència, una dada que creix dos punts respecte al 2017 i arriba al seu màxim històric, amb 20 milions d'usuaris.

L'estudi, que cada dos anys fa una radiografia de l'ús de la bicicleta a diverses ciutats de l'Estat, posa en relleu que, tot i que es manté el nombre d'usuaris diaris de la bicicleta, creix el nombre de persones que comencen a fer servir aquest vehicle no només per a moments d'oci, sinó també per a usos de mobilitat obligada. Concretament, augmenten un 9% respecte al 2017 el nombre de desplaçaments que es fan per anar a estudiar i un 2,2% els que es fan per anar a treballar. Segons les respostes de més de 3.000 enquestats, prop del 22% de la població fa un ús setmanal del vehicle, una dada que augmenta cinc punts des que es va començar a fer l'estudi, el 2009.

Empenta de les dones

Des de la DGT i la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta atribueixen part de l'increment en l'ús a un nombre més elevat de dones sobre la bici. Les dades recollides posen en relleu que la diferència de l'ús entre dones i homes es redueix. El 2010, del total de dones de l'Estat, un 29% eren usuàries de la bicicleta, mentre que un 51% dels homes feien ús d'aquest transport. Aquest 2019 la xifra de dones ciclistes ha arribat al 43% (davant el 59% d'homes). "Hi ha una gran evolució, però encara queda molt recorregut. Hi ha una gran inseguretat a les ciutats", ha dit el president de la xarxa, Antoni Poveda.

La fotografia que fa el baròmetre revela que més de la meitat de la població (un 54% dels enquestats) situa com a principal inconvenient de la bicicleta el perill que comporta el trànsit a l'hora d'utilitzar-la, una categoria que també inclou la falta de carrils bici, la disponibilitat per aparcar o guardar el vehicle i els robatoris. "Quan es van començar a fer els primers carrils bici ens criticaven, però tots sabíem que la condició prèvia perquè la gent s'animés era que hi haguessin infraestructures", ha dit el director general de la DGT, Pere Navarro.

Entre les mesures que es proposen per reduir riscos destaca la de limitar la velocitat màxima dins la ciutat a 30 quilòmetres per hora, un control al trànsit més alt que facilitaria la convivència de bicicletes, cotxes, motos, patinets i altres vehicles en un mateix espai. Insisteixen, però, que ara com ara la prioritat és reduir la presència del vehicle privat a l'espai públic: "Els pròxims quatre anys la bicicleta tindrà un pes molt important en les polítiques de les nostres ciutats si volem aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible", ha remarcat Poveda, que també és vicepresident de l'àrea de mobilitat i transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Saludable, ecològic i ràpid

Els ciutadans valoren positivament l'efecte que té la bicicleta en la salut, el medi ambient i la mobilitat. Per contra, es redueix el nombre de persones que consideren el seu preu com un dels principals avantatges a l'hora de fer-la servir. L'estudi, que s'ha presentat aquest dimarts a la zona verda de la Fira de Madrid on està tenint lloc aquesta setmana la COP25, detalla que creix considerablement el nombre de ciutadans que valoren positivament l'impacte d'aquest mitjà de transport en el medi ambient. Aquest 2019 un de cada quatre enquestats consideren que el principal avantatge de la bicicleta és el seu caràcter ecològic, una xifra que fa dos anys no arribava al 18%.

Pel que fa a la disponibilitat, el baròmetre indica que set de cada deu persones tenen alguna bicicleta a casa, un dada que retrocedeix més de tres punts respecte a l'última anàlisi. Associen el resultat a l'increment d'ús de la bici pública compartida, que no obliga a disposar-ne d'una pròpia. Calculen que més de tres milions d'espanyols utilitzen algun tipus de servei de bicicleta pública. També podria estar-hi relacionat el patinet elèctric, un vehicle en expansió que aquest any ha començat a fer-se un lloc a l'espai públic. L'estudi ha analitzat per primera vegada la disponibilitat del patinet elèctric i reflecteix que prop d'un 7% dels espanyols asseguren tenir-ne un o més d'un a casa.