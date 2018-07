La bicicleta, el transport que més ha crescut en els últims deu anys a Barcelona

Diàriament, 63.000 persones es mouen en bicicleta a Barcelona. És el transport que més ha crescut a la ciutat i el que ho ha fet amb més força: avui hi ha un 56% més d'usuaris que el 2010. Són els resultats que el RACC ha donat a conèixer aquest dimecres i que formen part del 'Baròmetre del ciclista urbà a Barcelona', un estudi que pretén identificar els hàbits dels ciclistes urbans i així determinar el perfil d'aquest col·lectiu, que s'ha consolidat en els últims anys a la ciutat.

"Encara que només representen el 3% dels viatges, les bicicletes han arribat per quedar-se i cal garantir la seguretat dels ciclistes", ha dit el president del RACC, Josep Mateu, durant la presentació del baròmetre.

Les enquestes, fetes entre el febrer i el març del 2018 a 600 persones, revelen que el 83% dels ciclistes utilitzen la bicicleta per a desplaçaments quotidians –com anar a la feina– i estimen que, en dies laborables, els barcelonins fan 2,6 viatges. La majoria fa menys de dos anys que la utilitzen, sobretot les dones i els menors de 20 anys, i set de cada deu combinen la bici amb el transport públic.

Algunes de les raons que els enquestats assenyalen per escollir la bicicleta abans que altres transports són la comoditat (61%) i que no és contaminant (58%). També apunten que és més assequible (32%) i que fomenta un estil de vida més saludable (19%).

Conductes de risc

L'any 2016 es van produir 165.499 desplaçaments en bicicleta, un 56% més, i l'accidentalitat també ha anat a l'alça. Ara bé, la xifra de víctimes mortals no ha crescut: el pic més alt va ser l'any 2009, amb 40 ciclistes morts, i l'any 2017 la dada s'ha reduït a 12. Sovint els accidents a dins la ciutat estan estretament relacionats amb conductes de risc. Un 45% dels ciclistes enquestats ha respost que circulen per la calçada, i un 29%, per voreres amples (més de 4,5 metres), compartint espai amb altres vehicles i vianants, respectivament. Només el 5% han reconegut que ho fan per voreres estretes, una conducta que incompleix la normativa.

A Barcelona hi ha 1.207 km, sumant carrils bici i espais habilitats, per circular amb bicicleta. Ara bé, de mitjana, l'ús que se'n fa difereix molt depenent de la zona. La circulació de bicicletes per hora és més alta en vies com la Diagonal (382), Marina (195) i la Gran Via (149) mentre que és molt escassa per carrers com Ganduxer –13 bicis per hora– i Cavallers –4 ciclistes per hora.

De fet, un de cada tres ciclistes se sent vulnerable quan circula per Barcelona i apunta els cotxes i els camions com les preocupacions més grans. Gairebé la meitat dels participants en el baròmetre (45%) diuen que han patit un ensurt l'últim any i 72 persones expliquen que han sofert un accident alguna vegada a la vida. Les caigudes (44%) suposen l'accident més habitual entre els ciclistes, seguit de les topades amb vianants (19%) i amb cotxes (14%) i motos (8%).

L'ús d'auriculars o del mòbil són conductes de risc esteses entre els ciclistes, i són més habituals en homes i joves d'entre 16 i 20 anys. El RACC també ha detectat que la meitat dels ciclistes no fan revisions ni manteniment a la seva bicicleta mai, així com tampoc coneixen la normativa per als ciclistes urbans.

Semàfors per a ciclistes

Als ciclistes catalans els preocupa que els robin la bicicleta: al 7% li han robat en els últims 5 anys, i a l'11%, algun component. Per aquest motiu, tres de cada quatre guarden la bicicleta a casa i només un de cada quatre la deixa al carrer. El RACC proposa millorar la seguretat en els estacionaments i crear espais vigilats, tant amb càmeres com amb personal de vigilància, en 'hubs' de mobilitat com l'estació de Sants o la plaça Catalunya.

També proposen que s'instal·lin semàfors exclusius per a ciclistes a totes les zones habilitades per a bicicletes. "Són missatges directes i individuals que millorarien la circulació i protegirien els ciclistes", ha afegit el director de la Fundació RACC, Lluís Puerto.

A més a més, el club automobilístic hi afegeix que s'augmenti el temps de la tarifa del servei Bicing de 30 a 45 minuts, així com connectar la xarxa de carrils bici amb les escoles, per facilitar el trajecte a aquelles famílies que porten els seus fills en aquest transport.