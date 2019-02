Una biennal per posar la ciència a l'abast de tothom

La Biennal de Ciutat i Ciència, que omplirà Barcelona d’activitats del dijous 7 de febrer al dilluns 11 de febrer, vol oferir als ciutadans en la seva primera edició una mirada àmplia sobre el coneixement científic. Des del convenciment que la ciència no és patrimoni d’unes quantes persones o institucions i que els canvis tecnològics i científics afecten tothom, Barcelona es proposa fer de pont entre la producció científica i el carrer. La ciutat vol contribuir a trobar eines i espais per vincular la ciència al públic, per fer-la més participativa i democràtica, perquè el coneixement circuli i enriqueixi col·lectivament la societat, per fer més visible la feina de les dones científiques i per animar les vocacions infantils i juvenils.



El fet que la biennal coincideixi amb el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència dona un sentit afegit a aquesta proposta. Institucions acadèmiques, entitats cíviques, empreses i centres culturals treballaran junts uns dies per divulgar recerques al voltant del canvi climàtic, l’envelliment de la població, la mobilitat sostenible, l’estalvi energètic, la robotització, la digitalització, la biogenètica i els problemes derivats d’un model de creixement insostenible.