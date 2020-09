Plataformes tecnològiques i ‘big data', el futur biomèdic català

La biomedicina a Catalunya, amb Barcelona al capdavant, s'ha guanyat una posició respectable en el concert internacional. Però si es vol no només consolidar-la sinó també potenciar-la, cal fer un esforç d'inversió en línies estratègiques concretes. La generació de grans plataformes tecnològiques basades en el coneixement dels gens, com serien la genòmica, la proteòmica o la metabolòmica, per citar-ne algunes, seria un primer pas. El segon, invertir més en big data, és a dir, en la gestió de dades massives. I més enllà, definir una estratègia solvent per a l'àmbit empresarial que faciliti la captació d'inversions i de talent, tant investigador com de gestió i directiu. Tot això es desprèn de l'informe de la BioRegió de Catalunya presentat avui per Biotec i CataloniaBio amb la presència del fins aleshores encara president Quim Torra.

L'informe identifica cinc grans reptes per al període 2020-2025: transferència tecnològica, desenvolupament de talent, atracció d'inversió, adopció de tecnologia pel sistema públic i consolidació empresarial. Tots cinc reptes fan referència als àmbits de la biotecnologia i la biomedicina, sectors que representen més del 60% de la recerca a Catalunya. En els últims anys s'hi ha incorporat el que es coneix com a salut digital, una àrea que ha esdevingut un dels motors de creixement pel que fa a les grans plataformes de recerca destinades al tractament de dades massives i a la seva incorporació al dia a dia sanitari.

Tots els reptes, segons s'ha destacat en la jornada de presentació, estan íntimament relacionats. Si es vol potenciar la transferència de tecnologia des del món acadèmic cap a les empreses, "cal invertir en els emprenedors" i buscar "noves àrees" d'inversió. I aquí és on pren forma la necessitat de finançament, especialment del sector privat. En aquest sentit, segons que s'ha anunciat, les start-ups del sector –empreses amb un fort component tecnològic que inicien la seva trajectòria– han captat en el que portem d'any 120 milions d'euros, molt per sobre dels 112 milions captats en tot el 2019.