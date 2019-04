Els bisbes donen suport als cursos de "sanació espiritual" de l'homosexualitat

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha donat suport aquest divendres al bisbe d'Alcalá d'Henares (Madrid), Juan Antonio Reig Pla, i als cursos de "sanació espiritual" que se celebren a la seva diòcesi, perquè es tracta d'"acompanyar les persones que ho desitgin des del discerniment espiritual".

Ho ha dit el secretari general de la CEE, Luis Argüello, en la roda de premsa després de l'assemblea plenària al ser preguntat pels suposats cursos per "curar" l'homosexualitat impartits pel bisbat d'Alcalá d'Henares.

Els bisbes han expressat el seu "suport i afecte" a Reig Pla i als col·laboradors del centre d'orientació familiar (COF) Regina Familiae de la seva diòcesi, i han titllat d'"exercici de manipulació de la veritat i desinformació intencionada" les notícies sobre els cursos.

Argüello ha insistit a defensar la llibertat de consciència dels individus per buscar "ajuda i acompanyament" en persones i institucions que li mereixin confiança, com l'Església, "si creuen que tenen un cos d'home o dona i una orientació que, en principi, no els sembla d'acord a aquest cos i que viuen amb preocupació i malestar".