El bitllet senzill es podrà comprar des del mòbil als autobusos de Barcelona

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha accelerat canvis en el sistema de bitllets per adaptar-se a l'alerta sanitària, ja que ara els conductors d'autobús no estan en contacte amb el passatge i, per tant, no poden vendre bitllets senzills als usuaris que hi accedeixin sense cap títol de transport. A partir d'aquest dimecres, el bitllet senzill es podrà adquirir a través de l'aplicació mòbil de TMB i es validarà amb un codi QR quan es pugi a l'autobús. Així ho ha explicat aquest dimarts la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón. Aquest títol de transport, que ara se suma a la botiga virtual, serà el primer que es podrà adquirir i utilitzar en el mateix moment sense necessitat de recollir-lo en una màquina expenedora.

Amb aquesta mesura, s'aconsegueix, també, escurçar el temps que els autobusos s'estan aturats a les parades per la gestió de bitllets que ha de fer el conductor i, per això, era un canvi que ja fa temps que s'estudiava. A més, permet a l'usuari pujar a l'autobús encara que no porti diners en efectiu.

El bitllet només es podrà adquirir a través de l’aplicació de TMB a la secció de bitllets. El sistema expedeix un bitllet virtual no validat. Al pujar a l’autobús, l’usuari el validarà escanejant un codi QR i el sistema determinarà la línia, la data i l'hora de validació. TMB va estrenar a finals del 2018 la venda online de títols integrats, que consisteix en la compra en línia i el posterior bescanvi per una targeta a través d'un codi a les màquines distribuïdores del metro. Ara aquest pas permet fer l'operació del bitllet senzill directament a l'autobús.