Un ant blanc, salvat per la pressió popular a internet

La tossuderia va fer que un regidor d'Eda, un poble del centre de Suècia, aconseguís captar les imatges d'un ant blanc. Hans Nilsson, amant de la natura, havia intentat gravar aquesta espècie tan rara durant tres anys i, finalment, l'agost passat la seva paciència es va veure recompensada. El vídeo, on es veia l'animal creuant un riu al comtat de Värmland, va donar la volta al món i es va fer viral a les xarxes socials, amb més de dos milions de visualitzacions. El que no es preveia llavors, però, era com aquesta viralitat que el va fer famós acabaria salvant la vida de l'animal.

Dos mesos després que l'ant blanc es convertís en una estrella a internet, la policia sueca va decidir que l'animal era perillós i va donar permís als caçadors per matar-lo. La decisió es va prendre arran d'un incident amb una dona que feia esport per la zona amb els seus dos gossos. Després que els gossos bordessin en veure l'ant, l'animal va atacar la dona i la va ferir lleument.

Però ahir la policia va fer-se enrere. Després que es conegués la sentència de mort de l'animal a principis de novembre, es va començar a gestar una gran mobilització a internet per evitar-ne la caça. Hans Nilsson, que en declaracions a National Geographic ha confessat sentir-se'n responsable per haver difós les imatges, va engegar dilluns una recollida de firmes online perquè se suspengués l'ordre de caça; en menys de dos dies la iniciativa ha aconseguit més de 14.000 suports, una pressió que ha fet canviar d'opinió la policia i que ha salvat la vida d'aquest rar exemplar.

Tot i que aquest exemplar d'ant blanc -que no és albí, sinó que el seu color deriva d'una mutació genètica- no és únic, només n'hi ha un centenar, una proporció molt petita del total de 400.000 ants que viuen a Suècia.