El TSJC desencalla el pla d'expropiació i enderroc del bloc Venus de la Mina 18 anys després

Gairebé 18 anys després, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat al Consorci del Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) reactivar el projecte d'expropiació de l'edifici Venus, que preveia l'enderroc del bloc i el reallotjament dels veïns. El projecte feia una dècada que estava paralitzat. La sentència dona la raó als veïns, que hi havien presentat un recurs, i condemna el Consorci –integrat pels ajuntaments de Sant Adrià i de Barcelona, la Generalitat i la Diputació– a tirar endavant el pla, que preveu la demolició del degradat edifici, el reallotjament dels veïns i la regeneració de la zona.

El projecte, previst al Pla Especial de Reordenació i Millora del Barri de la Mina que es va aprovar el 2002, estava paralitzat arran de les al·legacions que van presentar els veïns de l'edifici Venus, disconformes amb la taxació sobre el valor dels seus habitatges i que van adduir que no podien fer front als pagaments que se'ls exigien per accedir als pisos on havien de ser reallotjats. La sentència del TSJC reconeix ara que la inactivitat del Consorci durant aquests anys ha impedit executar les mesures aprovades al pla, que preveien tot un seguit d'intervencions urbanístiques per regenerar la zona i per frenar l'exclusió i marginalitat que estigmatitza el barri.

La sentència del TSJC es basa en la llei d'urbanisme i recorda que l'execució d'un procediment d'expropiació no pot quedar a criteri de l'administració "de manera indefinida, a l'espera d'un suposat acord amb els afectats", perquè això suposaria "una ablació del dret fonamental a la tutela judicial efectiva". L'advocada del Col·lectiu Ronda, Mariona Torra, que representa els veïns davant els tribunals, ha celebrat la sentència perquè "obre la porta a la resolució d'un conflicte que té com a rerefons la falta de veritable voluntat per intervenir en un context urbà que suposa una condemna per a les persones obligades a viure-hi".