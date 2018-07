El 88% dels blocs de pisos de Barcelona, exposats a massa soroll

La ciutat de Barcelona té un problema d'excés de soroll. És, de fet, una de les capitals europees amb més contaminació acústica, segons un estudi de la Universitat de Vic, que recull que el 88% dels blocs de pisos de la ciutat arriben als 65 decibels mentre que només un 5% registren una mitjana considerada correcta, de 55 decibels. A més, també determina que les zones de la ciutat on viuen veïns de rendes més altes són les que tenen un problema més accentuat amb el soroll. L'estudi, fet per Raymond Lagonigro i Joan Carles Martori, del grup de recerca Data Analysis and Modeling (DAM), i Philippe Apparicio de l'Institut National de la Recherche Scientifique del Canadà, recull que l' exposició a la contaminació sonora pot provocar danys a la salut i al benestar físic i mental, i que afecta especialment els col·lectius més vulnerables. Sobretot, infants i persones grans.

Les zones que registren un problema més clar de soroll són, sobretot, el districte de l'Eixample, però també els de Sarrià-Sant Gervasi i les Corts. Per contra, la zona que surt més benparada dels mesuraments acústics és Sant Andreu. Partint d'aquesta radiografia, els autors de l'estudi conclouen que les zones amb rendes més altes s'associen a nivells més alts, també de soroll. Per dur a terme l'estudi es van fixar tres moments d'anàlisi: de 7 a 9 h, de 9 a 23 h i de 23 a 7 h. I es va concloure que Barcelona supera el nivells de soroll fixats per la Unió Europea.

Després d’analitzar un total de 4.507 blocs de pisos es va arribar a la conclusió que les zones amb carrers més llargs i més centrals de l'Eixample són les més afectades pel soroll. En total, el 88% dels blocs conviuen amb un excés de decibels.