Unes bomberes exigeixen que no es reincorpori un company que va gravar-les

Quatre mesos i mig de presó. És la condemna que un jutge penal de Barcelona ha posat a un bomber de la ciutat que entre el juliol i el setembre del 2015 va gravar al vestuari les seves companyes del parc de Sant Andreu. El bomber va enganxar una microcàmera a sota d'una pica del vestidor de dones. L'aparell va enregistrar les tres bomberes del parc despullades mentre es dutxaven i es canviaven. Una de les víctimes ho va descobrir quan va trobar la càmera per casualitat. Les bomberes volien que l'home no tornés a treballar al cos d'emergències, però el jutge només l'ha apartat durant els quatre mesos i mig de condemna i després es pot reincorporar. Per això les víctimes, amb el suport de la majoria dels companys i companyes dels Bombers de Barcelona, reclamen que el condemnat no es reincorpori.

Segons la sentència, que va avançar fa uns dies La Vanguardia i a la qual ha accedit l'ARA, el jutjat penal número 19 de Barcelona no veu "la vinculació" de l'ofici de bomber amb el delicte. "És cert que qualsevol ciutadà no pot accedir a aquest vestuari –com a la resta del parc–, però no per la condició de ser bomber, sinó pel fet d'estar-hi autoritzat", argumenta el jutge, que diu que una persona autoritzada a entrar "podria cometre el mateix delicte, com un treballador que va a fer-hi tasques de manteniment". El magistrat rebutja inhabilitar-lo per ocupar un lloc de feina pública i el bomber, que des que es va descobrir que havia gravat les companyes estava apartat per un expedient administratiu de l'Ajuntament, pot tornar a treballar després dels quatre mesos i mig de condemna.

"No vam acceptar diners per callar i no denunciar ni acceptem una sentència retrògrada. Només demanàvem i demanem que una persona que és capaç de gravar de manera deliberada i reiterada les seves companyes no formi part del nostre equip", expressen les bomberes en un manifest. "No podem acceptar un sistema judicial conservador i patriarcal en què les víctimes, quan denunciem, acabem desemparades i menystingudes", afegeixen. L'advocada de les bomberes, Paz Vallès, ha explicat que presentaran un recurs, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, contra la sentència.

Li concedeix tres atenuants

I per què la pena és tan baixa? El jutge només condemna el bomber per un delicte de descobriment i revelació de secrets –i no per tres, un per cada víctima– perquè considera que és un únic delicte amb tres perjudicades. La pena podria ser d'un a quatre anys de presó, però el magistrat la rebaixa perquè li accepta tres atenuants: de reparació del dany, de confessió i de dilacions indegudes (perquè el procés s'ha allargat molts anys). En canvi, rebutja aplicar a la condemna un subtipus agreujat com volien les víctimes perquè les imatges de les bomberes despullades, segons el jutge, "només retraten la nuesa". També els recrimina la seva actuació per "obstruccionista" i per no haver arribat a un pacte de conformitat amb l'home.