Els bombers es tornen a manifestar per reclamar millores laborals

Uns 250 bombers s'han tornat a manifestar aquest migdia a Barcelona per reclamar millores laborals. Les mancances de personal i de material del cos de Bombers de la Generalitat són les raons principals de la queixa, que arrosseguen des del desembre, quan van deixar de fer hores extres com a protesta. Des d'aleshores, la mesura de no fer hores extres és la mostra que hi ha una falta de personal a les instal·lacions.

"Estem arribant a un punt de no retorn, en què no hi ha cap pla per revertir la situació, i l'administració no ajuda que es pugui tirar endavant", ha declarat el sotsdelegat d'UGT als bombers, Josep Giménez. Els bombers reclamen la convocatòria d'oposicions perquè hi hagi nous integrants al cos, perquè gairebé no s'han pogut cobrir les jubilacions i molts parcs catalans fa anys que no renoven el personal. A Catalunya, actualment hi ha uns 2.000 bombers professionals i estan en marxa dos processos d'oposicions: el que es va obrir l'any passat amb 150 places, que començaran la formació en pràctiques a l'octubre, i la convocatòria de 250 places, en procés selectiu i que no entraran en servei fins a l'estiu del 2020.

La necessitat de renovar el material és diversa, segons els sindicats: les eines indispensables per al servei es fan malbé amb el pas dels anys i queden obsoletes. Els bombers denuncien la falta de mànegues als camions, un dels estris primordials per a l'extinció d'incendis, així com dels vehicles per actuar de manera ràpida, segura i eficaç. Giménez ha lamentat: "No pot ser que anem improvisant". I ha explicat que adquirir nous materials "són processos molt lents: la situació entre que es detecta la necessitat fins que es pot assolir és precària".

La protesta d'hores extres dels últims mesos ha deixat parcs tancats i algunes instal·lacions sota mínims en personal establert. El màxim anual d'hores extres per persona és de 350 però, segons ha afegit Giménez, "l'any passat, amb els problemes de personal, es va enviar una circular que deia que es podien superar i no passava res". "La quantitat de diners que suposen les hores extres és una barbaritat i es correspondrien amb els sous de bombers que falten per cobrir”, ha assegurat. El 2014 es va aprovar un decret en què s'estableix que 102 hores extres són obligatòries i, tot i això, no s'arriba a cobrir tota la demanda.

Reduir les hores extres obligatòries

La setmana vinent el departament d'Interior valorarà les peticions dels sindicats dels Bombers de la Generalitat i portarà a votació una nova proposta. Els professionals han presentat al Govern una proposta en què demanen que les hores extres obligatòries establertes al decret –102 hores– siguin voluntàries i denuncien la falta actual tant de material com de personal. "Estaríem en precarietat, però més estables que ara", ha conclòs Giménez.

Els bombers han denunciat els "projectes irreals sense pressupost" de l'administració catalana i han instat el president de la Generalitat, Quim Torra, a "treballar per una solució a la insostenible situació". Han considerat que han "de pagar amb sobreesforç la mala organització política", ha declarat el cap del cos de bombers del Prat, Joan Garcia, durant la lectura d'un manifest.

651x366 El cos de Bombers de la Generalitat durant la lectura del manifest a la plaça Sant Jaume / ARA El cos de Bombers de la Generalitat durant la lectura del manifest a la plaça Sant Jaume / ARA

La manifestació ha començat a l'avinguda Diagonal amb Balmes i ha recorregut uns quants carrers de Barcelona fins a arribar a la plaça Sant Jaume, on s'ha llegit el manifest.