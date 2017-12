La botiga emblemàtica El Ingenio abaixa la persiana

Després de diferents intents per la supervivència del negoci, la botiga emblemàtica de gegants i capgrossos El Ingenio ha abaixat la persiana aquesta setmana. Situada al carrer d’en Rauric (al barri Gòtic) des de fa gairebé 200 anys, els actuals llogaters han hagut de tancar perquè no sortien els números. “Porto tota la setmana netejant i ara el tornaré a posar en lloguer”, va explicar ahir Rosa Cardona, propietària del local i qui va gestionar la botiga ElIngenio durant anys. En aquesta última temporada El Ingenio estava en mans d’uns llogaters, fins aquesta setmana.

Cardona va explicar que està oberta a qualsevol oferta que vulgui continuar el negoci, fins al punt que va assegurar que si algú vol continuar fent gegants i capgrossos li deixaria els motlles. Tot i les facilitats, Cardona -que va penjar el cartell de liquidació per jubilació el 2015- veu molt difícil que hi hagi relleu al negoci. “No ho tinc al cap que es pugui continuar”, va dir la propietària, que va afegir: “És un producte molt especial [...] que s’ha d’agafar amb molta empenta”. A partir d’ara, buscarà un llogater que pugui garantir solvència, que tingui un producte que li agradi i amb el qual mantingui una bona relació personal. “Hi he treballat durant 35 anys, però ara ja he passat el dol del tancament”, va explicar Cardona. El Ingenio està classificada en el pla especial de protecció de comerços emblemàtics com a establiment de gran interès. Això vol dir que el local s’ha de conservar integralment.

Es tracta d’un comerç que va néixer l’any 1838 gràcies a la família Escalé, que el va fundar com a taller de festes. Uns anys més tard, concretament el 1924, els Cardona Homs van fer-se càrrec de l’establiment i el van convertir en una referència del sector a la ciutat de Barcelona. “ElIngenio és una botiga encantadora i hi ha moltíssima gent que ve a buscar-la expressament”, va apuntar Cardona, que reivindica que té una marca i un estil que Barcelona no es pot permetre perdre. Ara només cal esperar i veure quin es el futur que espera a El Ingenio.