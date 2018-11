Un bou gegant de 2 metres se salva de l'escorxador perquè no passa per la porta

Un bou capat anomenat Knickers s'ha salvat de l'escorxador gràcies a la seva mida descomunal. L'animal fa gairebé dos metres d'alçada (1,94 m) i pesa 1.400 quilos, i no ha pogut entrar a les instal·lacions de processament perquè, senzillament, no passa per la porta.

Ara el Knickers ('calces', en anglès) viurà la resta de la seva vida amb un ramat de bous 'wagyu' a Austràlia. El seu propietari, Geoff Pearson, assegura a ' The New York Times' que a les subhastes ningú el volia comprar a causa de la seva mida, ja que "ningú tenia unes instal·lacions preparades per a ell". Pearson també diu que de totes maneres ja li havien agafat carinyo.

As far as cattle go they don't come much bigger than this. 'Knickers' the Holstein Friesian steer is a bovine behemoth that certainly sticks out from the herd. He's 194 cm tall and weighs 1.4 tonnes. Knickers is now too heavy to head to any abattoir. https://t.co/ZI472MBUU4 pic.twitter.com/QR1O5CB0Q2