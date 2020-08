Un boxejador amateur agredeix dos agents de paisà i els treballadors d'un bar a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home de 22 anys i nacionalitat italiana a Barcelona per haver agredit a cops de puny dos agents de paisà i dos treballadors d'un bar. L'home, que és un boxejador amateur i era a la ciutat fent turisme, ha pegat als dos cambrers quan li han recriminat que volia marxar sense pagar la consumició. A dos quarts de dues de la matinada, els agents de paisà dels Mossos que patrullaven pel districte de Ciutat Vella per prevenir els robatoris violents i els furts, han rebut l'alerta que hi havia una baralla dins d'un bar.

Quan han arribat han trobat un dels treballadors amb la cara plena de sang que els ha facilitat la descripció de l'agressor, que anava acompanyat d'una altra persona. El propietari del bar ha ensenyat als agents de paisà les imatges on es veia la baralla i on es podia identificar l'autor. Amb això, els policies han començat una recerca per la zona i han vist dos homes sospitosos, un dels quals coincidia amb la descripció. Els agents han baixat del vehicle de paisà i s'han identificat com a policies mostrant les seves credencials. Un dels joves ha marxat corrents i els agents l'han seguit, mentre l'home els feia senyals amb els punys amb una actitud desafiant.

Segons el vídeo que s'ha penjat a Instagram d'aquest moment, que es pot veure en aquest article, l'agressor mantenia els punys alçats amb la intenció d'agredir els dos policies. Els agents de paisà s'hi han acostat per intentar amansir-lo, però l'home els ha clavat diversos cops de puny. També ha intentat pujar al vehicle, que havia quedat aturat al mig del carrer, tot i que quan ha vist que no hi havia les claus posades s'ha allunyat. Al final, quan han arribat més efectius dels Mossos per donar suport als dos de paisà, han pogut reduir l'home, que ha quedat detingut pels delictes d'estafa, lesions i atemptat als agents de l'autoritat.

L'acompanyant de l'agressor, de 21 anys i nacionalitat italiana, també ha acabat detingut per un delicte lleu d'estafa perquè també ha participat en la fuga del bar per no pagar la consumició. Els dos agents de paisà han rebut atenció mèdica per les lesions. Els dos treballadors del bar també tenien lesions per la baralla al local. Els dos detinguts passaran a disposició judicial els pròxims dies.

Pistoles elèctriques "per a totes les dotacions"

Arran d'aquesta actuació, el sindicat dels Mossos SAP-Fepol ha tornat a reclamar que les pistoles elèctriques –les Taser– s'ampliïn "a totes les dotacions policials", amb les càmeres de vídeo corresponents. "No podem exposar els efectius a situacions de cos a cos com la que s'ha fet pública. Cal dotar-los de la tecnologia necessària que eviti mals majors", ha manifestat el sindicat en un comunicat.