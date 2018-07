La brossa a les platjes de les illes del Mediterrani es triplica a l'estiu

Les deixalles a les platges de les illes del Mediterrani s'han triplicat aquest estiu. Segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), s'hi acumulen una mitjana de 250.000 restes de residus per quilòmetre quadrat al dia.

L'estudi ha analitzat la quantitat d'escombraries a les illes de Mallorca, Sicília, Malta, Rab (a Croàcia), Creta, Rodes, Míkonos i Xipre, amb 147 campanyes durant la temporada alta.

El projecte BlueIslands assenyala que el problema principal són les restes de plàstics (36,8%) i burilles de cigarrets (30,6%) a les platges, en algunes de les quals les deixalles es multipliquen per 7.

La resta de la brossa està formada per taps i ampolles de plàstic (3,7%), estris de plàstic (2,5%) i embolcalls de caramels (2,2%), a més de mocadors de paper, cordes de plàstic, taps metàl·lics i ampolles de vidre.

Es va calcular que durant el juliol i l'agost la quantitat de residus en aquestes platges augmenta fins a la mitjana de 316.000 restes al dia per quilòmetre quadrat.

"Cal destacar que les petites esferes de plàstic a partir de les quals es fabriquen objectes no provenen del turisme, sinó de la industria. Hi ha moltes empreses productores a la zona del Mediterrani, i és possible que vagin a parar al mar a través d'abocaments o pèrdues de càrrega de contenidors dels vaixells", ha explicat l'investigador de l'ICTA Michael Grelaud.

Segons l'estudi, les platges amb més acumulació de residus són a Malta –que arriba a 600.000 restes diàries per quilòmetre quadrat en temporada alta– i Mallorca –en segona posició amb una mitjana de 400.000 restes.

Les platges que acumulen més brossa són la de Marsaslock (Malta) i Torà (Mallorca). D'altra banda, les platges de Míkonos i Sicília són de les més netes.

Per això BlueIslands vol desenvolupar i elaborar mitjans eficaços i sostenibles per mitigar l'increment estacional de residus.