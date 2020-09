Es detecta un brot a l'Hospital Sant Joan de Reus amb 26 casos positius de covid-19

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha notificat un brot de coronavirus amb 26 casos confirmats, segons ha informat el departament de Salut en un comunicat i recull l'ACN. Segons la conselleria, aquest brot afecta els pacients ingressats a les plantes de medicina interna i sociosanitari del centre, així com quatre treballadors. En concret, hi ha 14 casos en l'àmbit sociosanitari i 12 a medicina interna i és per això que des del centre s'ha decidit que durant els 15 dies vinents no podran haver-hi acompanyants amb els pacients ingressats en aquestes àrees de l'hospital.

Segons informa Salut, a la planta del sociosanitari es va detectar el primer cas en una persona que va presentar símptomes compatibles amb covid-19 i que, un cop va sotmetre's a la PCR, va donar positiu. El centre va decidir fer tests a tots els pacients que estaven ingressats en aquella planta i van diagnosticar-ne 14 casos positius més, dels quals 12 no tenien símptomes. Pel que fa a la planta de medicina interna, el primer cas es va detectar el 19 d'agost i cinc dies més tard, se'n van confirmar dos més. Va ser l'endemà quan es va decidir fer PCRs als pacients ingressats a la planta i gràcies a això es van detectar quatre casos positius més que tenien problemes respiratoris. Una setmana més tard es va repetir el cribatge i es van confirmar set casos nous, si bé cap presentava símptomes.

Per evitar la propagació del virus, el centre ha restringit les visites en aquestes dues plantes, mentre que a la resta del centre, excepte en casos puntuals, es manté la presència d'un acompanyant per pacient en horari restringit (de 9 a 13 hores).