La residència universitària Penyafort-Montserrat de Barcelona registra un brot amb 60 positius

El col·legi major Penyafort de Barcelona té comptabilitzats 60 casos positius de coronavirus entre els seus residents, fet que ha obligat a confinar 200 estudiants universitaris a les seves habitacions durant deu dies, segons ha avançat aquest diumenge a la nit TV3 i ha pogut confirmar l'ACN. La gran majoria de casos són asimptomàtics i només algun dels estudiants ha presentat algun petit símptoma. Els joves hauran d'estar tancats a les seves habitacions fins al 20 d'octubre, ja que la quarantena va començar a comptar des d'aquest dissabte. A part d'aquests 200 estudiants, 150 més eren fora del complex perquè havien tornat a casa seva a passar el pont i hauran de complir el confinament als seus llocs d'origen.

Aquest matí, el director de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat en una entrevista a RAC1 que el departament tenia constància de dos brots en dues residències universitàries a Barcelona, tot i que ha evitat concretar quines. Hores més tard s'ha sabut que una d'elles és el col·legi major Blancafort.

La directora dels col·legis majors de la UB –també del Penyafort–, Montse Lavado, ha explicat a l'ACN que tots els alumnes es troben bé, que se'ls ha pres la temperatura aquesta mateixa tarda i que cap d'ells té febre. De fet, només algun presenta símptomes lleus. Lavado ha detallat que quan es van superar els 50 positius es va deixar de fer el rastreig perquè Salut va concloure que tots els residents eren contacte estret entre ells i que, per tant, s'havien de confinar.

Segons la directora del centre, els estudiants estan "tots tranquils" i ha comentat que quan se'ls ha emplaçat a tancar-se a les seves habitacions han obeït sense cap problema. "Tothom està reaccionant de manera molt positiva", ha afegit Lavado, en referència tant al personal, que s'ha ofert a treballar aquest cap de setmana, com al rectorat, que s'ha posat a disposició del col·legi major. Així mateix, la directora ha volgut agrair el suport de Salut Pública i del CAP de les Corts, per tot el suport que ha rebut el centre, que allotja alumnes de la UB i d'altres universitats.

Durant aquest cap de setmana, 200 alumnes eren dins de l'edifici i 150 n'havien sortit dijous o divendres per passar el cap de setmana llarg a casa. Aquests últims hauran de passar el confinament als seus llocs d'origen i no podran tornar al col·legi major fins al dia 20.

Lavado ha assenyalat que en els col·legis majors com el que ella dirigeix no es poden fer grups bombolla, com a les escoles, ja que, tot i que hi conviuen fins a 350 persones, cada una d'elles es relaciona amb diferents grups a fora perquè estudien carreres diferents o fan activitats diferents, com teatre o algun esport, i hores després alguns d'ells coincideixen amb altres joves a la residència de nou. "Al final tothom acaba tenint contacte amb un altre grup", ha subratllat la directora.