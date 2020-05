El Govern insisteix en tenir el control del desconfinament i assegura que es farà per regions sanitàries

La Generalitat continua reclamant la gestió del desconfinament i la fi de l'estat d'alarma perquè les competències deixin d'estar centralitzades a l'Estat i el Govern hi tingui l'última paraula. És una de les peticions que, segons la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, es va posar damunt la taula aquest cap de setmana en l'última trobada entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i els presidents autonòmics. Budó i la consellera de Salut, Alba Vergés, també han insistit en la necessitat que el desconfinament es faci per regions sanitàries i no per províncies, una proposta que Vergés mateix assegura que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, "comparteix": "Coneix la realitat catalana i sap que el que demanem té tot el sentit del món".

La consellera de Salut ha explicat que, tot i el descens de la mortalitat i del nombre de contagis dels últims dies, Catalunya encara té 575 llits de crítics ocupats. "Això vol dir que estem a un 56% d'ocupació de la capacitat actual, però per sobre del 136% de la capacitat habitual" dels hospitals abans de l'emergència sanitària, ha explicat. En la mateixa línia, Budó ha tornat a demanar a la ciutadania la màxima prudència en la fase de desconfinament. "És una acció de coresponsabilitat", ha dit, i ha avisat: "Un mal desconfinament ens pot portar a un nou confinament".

Precisament per aquesta crida a la prudència, la Generalitat considera que ha de tenir les regnes de la gestió del desconfinament i, sigui com sigui, poder fer-lo per regions sanitàries i no per províncies. "No és el mateix quan parlem de les Terres de l'Ebre que de la zona metropolitana sud", ha posat com a exemple Vergés, que ha recordat que, a més, a les zones on viu més població (l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona i la mateixa capital) "no només hi ha molta més gent, sinó que hi viu de manera més condensada i amb més mobilitat" cosa que "augmenta el risc de control si hi hagués algun rebrot".

La fase 1, per regions sanitàries

Vergés ha explicat que la proposta que farà la Generalitat al ministeri de Sanitat sobre els territoris que poden passar a la fase 1 del desconfinament, a partir de l'11 de maig, es basaria en nou regions sanitàries. "No veig de cap manera que s'hi puguin oposar si la proposta està ben argumentada", ha dit Vergés, que també ha apuntat que la conselleria no descarta poder fer propostes diferents dins una mateixa regió sanitària depenent de la situació que presenti una àrea bàsica de salut o la suma de diverses d'aquestes àrees, tant per avançar en les fases de desconfinament com per demanar mantenir les restriccions, si la situació ho requerís.

Aquesta és la proposta que Vergés ha assegurat que tornarien a plantejar al ministeri aquest dimecres. Segons la consellera, el seu homòleg a l'Estat, Salvador Illa, "comparteix" aquesta necessitat perquè "coneix" la realitat catalana.

La consellera de Salut s'ha mostrat prudent a l'hora d'aclarir quines regions sanitàries podrien fer el salt a la fase 1 de desconfinament (actualment ens trobem a la fase 0) dilluns que ve. Ha admès que a les àrees més poblades, com ara la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana, "la incidència és més gran" i es concentra un nombre més gran de tests PCR positius, i en paral·lel es fa més difícil "controlar-hi" la mobilitat, limitar els contactes i poder aïllar els casos i fer-ne el seguiment. En canvi, la consellera sí que ha explicat que tenen clar que algunes regions sanitàries menys poblades i que en les últimes setmanes han mostrat una "baixa incidència de casos" podran avançar de fase el dia 11, tot i que no ha volgut especificar quines podrien ser.

Per la seva banda, Budó ha aclarit que la petició del Govern del retorn de les competències no implica que no s'hagi de mantenir l'estat d'alarma decretat per l'executiu de Sánchez i que ja s'ha prorrogat unes quantes vegades, sinó que es demana que s'aixequi el punt que implica la centralització de les competències de l'Estat. També ha matisat que aquesta posició és independent de la que mantinguin els partits polítics catalans amb representació al Congrés de Diputats.

Les dificultats de controlar la mobilitat

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha advertit per la seva banda que, tant si es fa per províncies com per regions sanitàries, "és impossible" que els Mossos d'Esquadra i les policies locals puguin establir controls en totes zones límits, per garantir que els ciutadans no es moguin entre territoris, tal com es preveu en les primeres fases del desconfinament.

I la consellera de la Presidència no ha descartat que en un futur el Govern pugui fer seguiment de la xarxa de contactes d'una persona contagiada per covid-19 a través del seu telèfon mòbil, per poder seguir la cadena de transmissió. Tot i aixi, ha explicat que només s'aplicaria si es pot garantir la protecció de dades i la privacitat.