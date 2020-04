Budó: "S'ha de revisar el model de residència i com cuidem els nostres avis"

El Govern ha obert la porta a revisar el model de residència per a gent gran de Catalunya. Així ho ha dit la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, que s'ha mostrat "100% convençuda" que cal canviar el funcionament i l'objectiu de les residències d'avis de Catalunya. "S'ha de revisar el model de residència i com cuidem els nostres avis", ha afirmat aquest dilluns en una entrevista amb Ràdio 4. Budó ha assenyalat que les residències atenen cada cop més gent gran "amb uns graus de dependència elevats" i, per tant, molt vulnerable. "Aquesta realitat ens ha de fer pensar que cal revisar el model i treballar-lo conjuntament amb una visió sanitària", ha conclòs.

Ja fa setmanes que les residències es van convertir en un dels focus més crítics de l'avanç del coronavirus. Sobretot per tres motius: la vulnerabilitat dels pacients, l'alt grau de contagis i la falta de material de protecció amb què treballa en molts casos el personal de les residències. Les xifres reflecteixen aquesta virulència. Fins ara, del total de 8.273 defuncions que s'han registrat per coronavirus a Catalunya, n'hi ha hagut almenys 2.268 que s'han produït en residències i 92 en centres sociosanitaris. Pel que fa a les persones infectades, als geriàtrics catalans s'han comptabilitzat ja 7.346 usuaris amb covid-19 i a hores d'ara almenys 11.355 persones són casos sospitosos.

Competències per al desconfinament

La consellera també ha parlat sobre el procés del desconfinament de la població pel coronavirus i ha demanat a l'Estat que el descentralitzi. "La desescalada no es pot fer com es va fer el confinament, atacant-ho tot de la mateixa manera", sinó tenint en compte les realitats de cada zona i quin impacte hi ha tingut el covid-19.

Tot i això, Budó ha admès que el govern espanyol té la "decisió final" sobre quan s'acabarà la quarantena i també sobre la proposta perquè els nens puguin sortir al carrer, motiu pel qual ha reclamat que se segueixin les dades epidemiològiques per no posar en risc la salut dels menors. "Si les dades no acompanyen, ens haurem de quedar a casa", ha advertit.