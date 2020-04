"No salvem vides, però ajudem a millorar les condicions dels sanitaris"

Qui renta les bates blanques dels metges i les infermeres? I els llençols dels llits? S'ha parlat molt del personal sanitari i els serveis de seguretat i d'emergències, però hi ha molts altres treballadors que també tenen més feina que mai amb la pandèmia del covid-19 i que passen més desapercebuts. Un exemple són els més de 200 empleats que dia i nit fan anar a tota màquina el circuit de rentat de la bugaderia Ilunion de Cerdanyola del Vallès. "És el doble de feina, però a la gent li fa molta il·lusió poder ajudar", explica la cap de secció de la bugaderia, Carolina Cruzado. Ells renten la roba d'hospitals de Catalunya com el de la Vall d'Hebron i el Germans Trias i Pujol (Can Ruti), entre d'altres, i dels centres d'atenció primària de l'àrea metropolitana de Barcelona.

"Estem fent més torns per servir cada dia la roba neta. Aportem el nostre gra de sorra des de l'anonimat, però estem motivats", diu Cruzado, que remarca que són un centre especial de treball, on el 90% dels empleats tenen una discapacitat. "Porten temps en aquesta feina i s'adapten. Al final del dia és gratificant veure que estem contribuint. Això ens anima", assegura Cruzado, que afegeix: "No salvem vides, però ajudem a millorar les condicions de treball dels sanitaris".

A la planta de Cerdanyola han pres mesures de seguretat pel coronavirus. A més de tenir mascaretes i guants, fan servir bosses hidrosolubles per a tota la roba –abans només ho feien per a la de quiròfans– que reben dels hospitals i els CAP, de manera que els treballadors no han de tenir contacte amb teixits que puguin portar el covid-19. Com que renten a més de 65 graus, el virus "no resisteix", explica Cruzado, que apunta que després la roba passa per un túnel d'aire calent a més de 180 graus.

"Nosaltres també responem"

El director de la bugaderia Ilunion de Cerdanyola, Alfred Subietas, diu que la roba que renten s'ha multiplicat perquè s'han posat més llits, s'han contractat més sanitaris i els professionals es canvien més. "Hem fet torns de nit per cobrir aquesta necessitat. Ara toca que nosaltres també responguem", defensa Subietas, que subratlla "la integració" dels treballadors de la planta, la majoria amb diferents graus de discapacitat, que fan possible que les bates dels metges i els llençols dels pacients estiguin nets.