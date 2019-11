Es busquen 20 escoles per avaluar si els canvis a l'aula funcionen

Treballar per projectes, sí o no? I si és que sí, com? ¿Separar els alumnes per nivells beneficia el seu aprenentatge? ¿L'expulsió del centre és un bon càstig? Totes les escoles del món s'enfronten cada dia a milers de decisions que condicionen el seu projecte educatiu. Moltes van seguint per tradició, perquè sempre s'ha fet així. D'altres, fan alguns canvis per intuïció. I "encara massa poques" es basen en l'evidència del que funciona. De fet, malgrat que molts investigadors –nacionals i internacionals– han fet recerca sobre alguns d'aquests temes, els resultats dels estudis encara queden molt lluny d'aplicar-se a l'aula. Això és el que volen canviar al departament d'Educació, l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i la Fundació Jaume Bofill, que s'han unit per desplegar un nou projecte que ajudi a transferir tot el coneixement de la recerca als centres educatius. La iniciativa Escoles d'Evidència busca vint centres catalans que vulguin unir-se a un grup de recerca per implementar a classe el que ja està contrastat que funciona en educació.

"És una estratègia pionera al sud d'Europa i l'inici d'una nova etapa en la manera de fer política al departament", ha dit Mar Camacho, directora general d'Innovació, Investigació i Cultura General d'Educació, que ha recordat els precedents dels Estats Units, el Regne Unit, Alemanya o els països nòrdics. La idea és que d'entre tots els centres que es presentin com a voluntaris, se'n triï una vintena –tant de primària com d'ESO, tant públics com concertats– per a la prova pilot. Es formaran entre tres i cinc professors de cada centre perquè el curs que ve (2020-21) puguin fer experiments educatius i extraure'n evidències. Cada escola o institut haurà de proposar una pràctica educativa o bé un canvi en la seva organització que cregui que pot millorar l'educació. "L'objectiu és transferir i generar evidències sobre l'àmbit educatiu i promoure la cultura de l'avaluació rigorosa", ha dit Camacho. I ha afegit: "S'innova molt, però s'avalua poc".

De fet, el director executiu d'Ivàlua, Marc Balaguer, ha destacat la importància que el món educatiu i de recerca es trobin, atès que els docents "han tingut poc en compte" les evidències recollides sobre les pràctiques educatives fins ara, segons ha dit Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill. Un cop els centres estiguin formats –abans de l'estiu–, es preveu que el pla pilot es desplegui durant tot el curs vinent, després s'avaluï per ser un "productor d'evidència" i, si ha funcionat, s'obri a la resta de centres.

"Gastem malament uns 5.000 milions d'euros en educació", ha afirmat Palacín, i per això ha advocat per fer "canvis culturals profunds" per decidir com s'han d'invertir millor aquests diners. Això no vol dir, però, que s'hagi d'anunciar "una nova veritat" als mestres i professors, sinó "crear docents amb criteri" que s'apropiïn d'idees nascudes de l'evidència. Tot plegat, doncs, hauria de servir per enterrar definitivament la frase " cada maestrillo tiene su librillo" i aconseguir que les escoles "passin de prendre decisions basant-se en la intuïció a fer-ho aprofitant el coneixement generat per la investigació", ha dit Camacho.