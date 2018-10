"Es busquen participants per a orgies": la UB retira els cartells anònims que han aparegut als campus

La Universitat de Barcelona ha fet retirar alguns cartells que han aparegut a l'edifici històric de la plaça Universitat en què s'anunciaven orgies per als estudiants. Al text hi diu que "es busquen participants per a orgies" i s'hi inclou un correu electrònic per demanar més informació. "Totes i tots sou benvinguts a venir i experimentar noves sensacions", diu el cartell, on també s'inclou el logotip de la universitat i dues icones amb els símbols del gènere masculí i femení entrellaçats.

El centre universitari no ha identificat encara qui hi ha al darrere dels cartells. Segons el text, són "estudiants de les facultats de mates i bio amb ganes de passar-ho bé".

Segons el document que el correu electrònic envia a les persones que s'hi han apuntat, els impulsors de l'orgia no tenen "cap vinculació oficial amb la UB, més enllà d'estudiar-hi". Afirmen que a la iniciativa hi és benvinguda "gent de tot arreu, siguin de la UB o no", i avisen que "només es permetrà la participació de persones que puguin acreditar d'alguna manera ser majors d'edat".

A més, inclouen un petit qüestionari als interessats, en què els pregunten quants diners estan disposats a pagar o quines pràctiques sexuals els agraden.