Les cabines telefòniques se salven i no desapareixeran amb el nou any

Les cabines telefòniques no començaran a desaparèixer dels carrers amb el nou any i de moment se salven. El govern espanyol ha decidit, contra tot pronòstic, que continuïn formant part de les prestacions incloses dins del servei universal de telecomunicacions.

El reial decret que s'aprovarà demà elimina l'obligatorietat de dues de les prestacions incloses dins del servei universal, les guies telefòniques i el servei de consulta sobre números d'abonat, però de moment es mantenen les altres, segons han indicat a Efe fonts del sector.

Segons diverses fonts, la previsió era que el reial decret establís que ja no era necessari mantenir un nombre mínim de cabines, que han conviscut amb els espanyols durant 90 anys, però que actualment no tenen gaire ús.

Les guies i el servei d'informació sobre números d'abonats es continuaran prestant en situació de competència, independentment dels mínims que marqui la llei, però en el cas de les cabines hi havia dubtes, per exemple, sobre la idoneïtat de marcar uns terminis per a la seva retirada.

Telefònica s'encarrega del servei

Amb aquesta pròrroga de les cabines, Telefónica haurà de continuar prestant aquest servei, no inclòs en el Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques, com passa amb les guies telefòniques i la informació telefònica sobre nombres d'abonats.

Actualment a Espanya hi ha unes 16.000 cabines a la via pública, un servei que presta Telefónica, a la qual l'anterior govern espanyol va designar directament per dur-ho a terme després que l'últim concurs convocat quedés desert.

Els telèfons públics formen part del servei universal amb el qual es garanteix que tots els ciutadans tinguin accés a serveis de telecomunicacions amb independència de la seva localització geogràfica, amb una qualitat determinada i un preu assequible.

Això implica portar la xarxa de telecomunicacions en qualsevol punt del país, incloses zones no rendibles, comptar amb cabines telefòniques, guies de telèfons i serveis adaptats per a persones amb discapacitat i, des del 2012, l'accés a la banda ampla. En el cas de les cabines, hi ha d'haver com a mínim un telèfon públic en cada municipi de 1.000 o més habitants, als quals se suma un més per cada 3.000.

L'anterior executiu es va mostrar a favor d'eliminar l'obligatorietat referida a les cabines en un esborrany de reial decret que va remetre a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), organisme que s'ha pronunciat en reiterades ocasions a favor de treure-les del servei universal davant la seva falta d'ús.