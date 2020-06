A la caça d’una casa a la Cerdanya

Casa aïllada, envoltada de camps o boscos i amb piscina pròpia, a la Cerdanya o a la Costa Brava. És el que demanen la majoria dels clients que, en les últimes dues setmanes, han reservat les vacances més atípiques que es recorden. “Si tot segueix com ara, preveiem un juliol i un agost molt bons, i això ens ajudaria a salvar una mica la temporada”, admet la gerent de l’associació de cases Turisme Rural Girona - Costa Brava - Pirineu, Teresa Vilà, que també ha notat com, els últims caps de setmana, els gironins han omplert les cases: “Ifeia anys que no passava!”

Després de tres mesos de confinament pel coronavirus i davant les dificultats i incerteses que presenten els viatges internacionals, la majoria de catalans estan reservant aquests dies les seves vacances pel territori català. Els Pirineus i la Costa Brava són dos dels destins més buscats pels usuaris, segons han constatat des de l’entitat i des de portals com Airbnb o el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (API Girona). Però, més enllà de l’indret i com a conseqüència de la crisi sanitària, aquest any la principal demanda són “espais oberts, a prop de la natura, lluny d’aglomeracions i que no siguin edificis amb molts apartaments o habitatges amb zones compartides”, assenyala el president de l’API Girona, Joan Company. “El que més demanen són cases amb jardí i sobretot piscina privada. La gent no vol compartir o, si hi ha zones comunes, et pregunten molt quantes persones més hi tenen accés o hi ha al voltant”, afegeix Vilà.

Una tendència que també han registrat els hotels del Grup Costa Brava Centre, segons el seu gerent, Martí Sabrià: “Estan funcionant més els establiments petits i familiars que els hotels amb 100 o 200 habitacions. Els clients prefereixen un hotel petit a Avinyonet de Puigventós, on saben que com a màxim seran 20 persones”. A més, a diferència de temporades anteriors, ara les estades són més llargues. “Abans eren més escapades de caps de setmana. Ara molta gent lloga per a un o dos mesos sencers, i l’agost està molt ple. Al juliol encara hi ha forats”, exposa el fundador del portal Som Rurals, Oliver Chicharro, que afegeix que han viscut un mes de maig contradictori: d’una banda es cancel·laven moltes reserves del públic estranger, però s’activaven les de catalans.

La batalla dels preus

Company, Vilà i Sabrià asseguren que els preus són els mateixos que l’any passat. Chicharro augura que, en tot cas, podrien pujar la temporada vinent, per compensar l’augment de la despesa en neteja i desinfecció que hauran de fer els establiments per complir amb les mesures de seguretat. Ara bé, hi ha usuaris com el Marc -nom fictici-, que cada estiu llogava una casa a la Cerdanya i que ha notat com enguany es multiplicava el preu: “Per la mateixa casa que l’any passat ens va costar 500 euros, ara ens en demanaven 2.000. I des de la immobiliària ens van reconèixer obertament que els preus havien pujat perquè ara tots els de Barcelona, després d’estar confinats, volem anar a la muntanya”. De fet, dues immobiliàries de la Cerdanya reconeixen sota l’anonimat que la gran demanda que s’ha despertat ha fet pujar els preus d’algunes cases rurals, especialment les que estan aïllades i tenen piscina pròpia, que són les més demandades.

Incertesa en el futur

Malgrat que les perspectives han millorat en els últims dies, les dades dels contagis determinaran com anirà aquesta temporada turística. “Tu pots tenir moltes reserves però, si passa alguna cosa, d’un dia per l’altre les pots perdre totes”, reconeix Sabrià, que remarca que tots els establiments turístics estan facilitant els tràmits per poder cancel·lar les reserves en qualsevol moment, per donar confiança als clients.

I un dels punts que serà clau per salvar l’estiu serà l’obertura de les fronteres, a més de permetre la mobilitat entre províncies i comunitats autònomes. “Necessitem obrir el trànsit i necessitem un manifest de caràcter europeu per saber a quins països es podrà viatjar, perquè és bàsic. La gent no compra vacances lluny de casa d’un dia per l’altre. I, si obrim el dia 1, no ho notarem fins al dia 15”, remarca el gerent del grup Costa Brava Centre.

Tota una sèrie de factors que definiran com acabarà la temporada turística més atípica de les últimes dècades.