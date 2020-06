El sector de la caça comença una vaga indefinida

L’entrada en vigor de la llei 5/2020, d’ordre de vedes, ha encès l'ànim del col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya. El sector percep la normativa com un “cop baix de l’executiu amb totes les lletres”, segons Sergio Sánchez, president de la Federació Catalana de Caça (FCC). Com a resposta, el col·lectiu ha començat una vaga indefinida. Un pas decidit per lluitar contra l’excessiu zel sancionador del text –les multes poden arribar als 3.000 euros– i la inseguretat jurídica que ha generat en el sector, i per demanar el reconeixement públic de la importància i el paper de la caça a Catalunya.

La federació, que ha difós una nota de premsa a través de la UFEC, està molesta perquè considera la nova normativa desproporcionada i critica que "no té a veure amb una realitat social que sovint s’etiqueta amb un paper demonitzador que no li correspon". El col·lectiu considera que desenvolupa una activitat responsable i sostenible, cosa que es tradueix en l’organització d’activitats d’educació i sensibilització dels més petits i joves sobre el medi rural i sobre la importància d’una actitud activa en favor de la conservació d’espècies. La federació recorda que "la caça també té un impacte positiu de manera indirecta en àmbits com la seguretat viària, perquè redueix la sinistralitat en carretera i en la collita de la pagesia". De fet, amb l’aturada de la caça a tot Catalunya es calcula que la cabanya de senglars augmentarà més d’un 40%. Una població descontrolada que suposa un risc per l’augment d’accidents de trànsit i l’afectació en els conreus.

Nova Llei de Caça

A més, des de la FCC, la quarta a Catalunya en nombre de federats i amb prop de mil societats de caçadors a tot el país, es defensa la necessitat d’emprendre el camí per disposar d’una nova Llei de Caça que s’adeqüi al segle XXI (la llei vigent, estatal, és del 1970). Un guant que ja han recollit la majoria de partits polítics catalans, a l’espera que el Govern atengui les demandes dels caçadors i caçadores després de les trobades mantingudes la setmana passada entre representants de la federació amb la conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.