Busquen un caçador per haver trepitjat, llançat i empès una guineu

El PACMA ha difós aquest dijous un vídeo en el qual es pot veure com un caçador maltracta brutalment una guineu. A les imatges, molt dures, es veu com un home comença a donar empentes a una guineu, a la qual després llança, s'hi acosta i torna a agredir-la: la trepitja i li dona més empentes.

El vídeo el grava un altre home, que en un primer moment li demana que s'aturi però que continua gravant en tot moment. L'agressor pregunta al seu company si ha portat una navalla i ell li pregunta si la vol per degollar-lo. El caçador llavors contesta que pensava fer-la servir per tallar-li la cua.

"¿Aquest és el tipus de persones que «vetllen» per la naturalesa i les que «garanteixen» un equilibri de l'ecosistema?", preguntava el PACMA, amb referència als caçadors. "Prou ja de violència a les nostres muntanyes! El PACMA és l'únic partit que lluita contra la caça. #JoNoDisparo", afirmaven els animalistes, a més d'advertir de la duresa de les imatges.

No és el primer cop que el PACMA denuncia a les xarxes un cas similar. Fa un mes el partit mostrava amb un altre vídeo que 12 gossos i un cérvol havien caigut per un barranc mentre un caçador els acorralava.

El rebombori a les xarxes fa sevir perquè el cas no s'oblidés. Des de la Reial Federació Espanyola de Caça van sortir al pas aclarint que l'incident, que es va produir a la localitat d'Herreruela (Cáceres) era un "accident" en una "zona perillosa", i van expressar la seva "consternació". També van assegurar que els gossos van ser atesos "immediatament després" per veterinaris, però no van arribar a aclarir l'estat de salut dels animals.

El cas va arribar fins al Congrés, ja que el grup d'Units Podem, a través del diputat d'Equo Juantxo López de Uralde, va demanar al govern espanyol que obrís una investigació i que es posicionés contra la caça. El grup liderat per Pablo Iglesias va exigir un control més gran sobre la caça i va instar a reformar el Codi Penal perquè el maltractament als animals salvatges es consideri delicte i s'endureixin les penes.

La gossa Sota, símbol de la defensa animalista

El cas de la guineu arriba quan encara cueja l'escàndol per la mort de la gossa Sota per part d'un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Avui s'ha conegut que, segons l'atestat dels agents, l'amo de l'animal va animar-la perquè ataqués el policia.