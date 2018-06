Una cadira de rodes solidària per poder sortir al pati

“El meu fill no es podia moure ni interactuar, i dues setmanes després es feia el xulo amb una cadira de rodes”. Ho explica Clàudia Bellido, la mare d’un nen de set anys amb una alteració genètica que no li permet estar dret ni gaudir de bona visió. Fins fa uns mesos, l’havien de moure en cotxet, i l’opció de provar una cadira de rodes per veure com s’hi trobava era sempre massa cara. La Clàudia va fer una cerca a Google, va trobar el Banc del Moviment i, dies després, el seu fill sortia al pati de l’escola.

El seu no és un cas únic, el Banc del Moviment fa anys que s’encarrega d’ajudar gent amb discapacitat motriu. La iniciativa solidària, que va sorgir al pis d’uns veïns del barri barceloní de Porta (Nou Barris) fa gairebé una dècada, organitza i gestiona el préstec de productes ortopèdics com crosses, cadires de rodes, caminadors i llits articulats. El que va iniciar-se com una col·laboració del veïnat, va consolidar-se i ha acabat comptant amb la participació de diverses entitats, l’Ajuntament, un equip tècnic intern i una xarxa d’ús que el 2017 va arribar als 375 préstecs.

“Fa només uns dies que hi som i les donacions de la gent de Sants ja han arribat en massa”, celebra Liliane Gallamini, una de les tècniques del servei, sobre l’estrena al barri del segon punt d’atenció a Barcelona aquest mateix juny. Per a Gallamini és molt interessant veure com, “tot i l’entrada dels recursos de l’ajuntament barceloní, el pilar del servei continua sent la solidaritat”.

Mar Martínez fa de guia. És la terapeuta ocupacional i tècnica ortopèdica, i quan algú necessita algun producte del miler amb què compta el servei, ella recull les demandes, professionalitza la resposta i fa un seguiment. Es coneix tots els productes d’un magatzem ple a vessar, però organitzat a consciència. Per a Martínez, és molt important la comunicació i incideix a “escoltar les situacions familiars dels discapacitats i conèixer el seu entorn”. Un bon exemple és el cas d’Hélène Boetti, que s’encarrega de conduir la cadira de rodes del seu pare i que com que viuen en un carrer amb una pujada d’una forta inclinació se’ls feia molt difícil arribar a casa. “Havia arribat a caure més d’un cop”, explica la filla, abans d’anunciar que se li ha ofert ara una cadira motoritzada i això facilitarà que el seu pare “pugui continuar sortint al carrer”.

Des de fa un any, a més, s’ha habilitat l’extensió del servei per a infància i adolescència. “No puc comprar cadires de rodes com qui compra jerseis”, reclama la Clàudia. Els productes són molt específics i s’han de canviar constantment pel creixement dels infants. Per això el lloguer solidari, que s’estén durant sis mesos i reclama una fiança màxima de 250 euros segons el producte, és una solució assequible i una preocupació menys per a les famílies.