Avui toca fer el cafè a la furgoneta

Fa fred a Terrassa però els que no poden passar sense la dosi de cafeïna troben consol als bancs encara buits de la cèntrica plaça Vella, que es desperta amb el tràfec dels repartidors. Les noves restriccions per frenar el covid fa poques hores que han entrat en vigor i el propietari del bar La Taverneta es desespera pels clients habituals que no arriben en aquest primer dia que té prohibit servir a les taules. A l'entrada del local hi té ben endreçats els diaris del dia. Encara intactes. "Molt poca feina ", es lamenta darrere d'una barra impol·luta. A fora, tres operaris discuteixen si demanen el cafè per amorosir el que porten de casa a les bosses. "Vol més que anem a l'altre local", consensuen. Treballen reparant ascensors en una residència de gent gran propera i cada matí s'asseuen a la terrassa de La Taverneta per fer-la petar. "Avui toca fer el cafè al carrer o la furgoneta", s'exclama Antonio Villalobos abans d'enfilar carrer avall. A Joan García l'ha sorprès que no pogués entrar al seu bar habitual perquè ahir a la nit va sentir que el TSJC retardaria la resolució sobre el paquet de restriccions anticovid. Ara agafa el got de plàstic amb una mà mentre camina pel centre de la capital vallesana. "Si ja és complicat tot plegat, els polítics encara ho emmerden més", es queixa.

Anna Cebelloro ha sortit de la botiga on treballa per fer el primer tallat del dia. Seu en un dels bancs de pedra de la plaça. Com a fumadora, assegura que, de fet, és una jornada qualsevol perquè sempre consumeix a les terrasses, així que poc han canviat les seves rutines. Això sí, ha hagut de canviar de local, ja que el seu habitual ha decidit tancar i fer només els encàrrecs per al servei del migdia. "Tant me fa al banc que a la cadira, només em sap greu pels bars", lamenta.

Amb la persiana mig oberta, el petit local Creps del Cremat despatxa els clients des d'un finestral que dona al carrer. Pocs clients a aquestes hores del matí. I gairebé cap dels habituals, constata Jesica Álvarez, que té la planxa escalfant però tem que poques creps farà. "No puc posar les cadires ni el tendal ni encendre l'estufa, així que qui creus que vindrà? Ningú", respon. De moment provarà si li surt a compte obrir als matins i, si no, limitarà l'horari a les tardes, que concentren el gruix del negoci. "Perquè surti a compte obrir hem de fer un mínim de 100 euros al dia i a aquest pas ni de broma hi arribem", diu la cambrera, que denuncia que de moment haurà de continuar pagant les taxes de la terrassa.

Miguel Celma, transportista, agafa el cafè mentre es pregunta per què "un altre cop paguen els mateixos" la mala gestió política del coronavirus. Ha de lliurar comandes a Berga i Vic, i amb tantes hores al davant i sense bars per la ruta, es pregunta on podrà dinar.