L'abat admet en una càmera oculta que els abusos a Montserrat no el van sorprendre

L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha admès en una càmera oculta que els abusos denunciats per Miguel Hurtado, l'exescolta que primer va dir que havia estat víctima dels abusos del germà Andreu Soler, no el van sorprendre. Les imatges -publicades per El País i El Periódico, i a les quals ha tingut accés també l'ARA- van ser gravades el desembre de 2015 al monestir i han estat difoses ara pel mateix Hurtado, el dia que ha començat la cimera sobre la pederàstia convocada pel Papa Francesc. Fins ara, ja hi ha hagut deu persones que han denunciat abusos per part del germà Andreu Soler.

En la gravació, Hurtado li pregunta a Soler què va pensar l'abat quan la seva família li va explicar que havia estat víctima d'abusos sexuals. "No m'agafa per sorpresa", admet Soler, perquè des dels anys 70 havia sentit rumors de relacions homosexuals a l'abadia. "Quan la teva família es posa en contacte amb mi és la primera vegada que jo sóc responsable de la comunitat, i no m'agafa per sorpresa perquè m'havien arribat aquests rumors d'una altra època", diu Soler. Després que Hurtado li pregunti, Soler diu que "a Santa Cecília hi havia rumors de relacions homosexuals, però eren rumors des dels 70".

Santa Cecília és una ermita al peu del monestir on Andreu Soler feia les trobades amb joves escoltes un cop al mes. Amb tot, l'abat desconeix si aquells nois eren menors i afirma que va informar a Cassià Just, que llavors era l'abat, d'aquesta rumorologia. L'abat Soler no concreta en cap moment que fossin rumors sobre abusos sexuals a menors.

En el vídeo també es veu com Hurtado li torna els diners que l'abadia li va donar per finançar-li un tractament psicològic. La víctima els retornava indignat amb Montserrat per haver publicat unes memòries d'Andreu Soler en què es repassava la seva vida, quan l'abadia ja tenia coneixement d'almenys la seva denúncia. Hurtado va explicar els abusos sexuals el 1999 i el llibre va ser publicat el 2008. "Ara em fas sentir malament a mi, perquè jo el que volia era la reparació del mal que se't va fer", li diu l'abat.

Fonts de Montserrat consultades per l'ARA han preferit no fer valoracions sobre la gravació i s'han remès a la comissió independent que està investigant els possibles abusos sexuals. Segons les mateixes fonts, es vol que la comissió presenti el seu informe aviat.