Un camí de sis anys per tornar el cos de Barcelona a casa

La nit de Reis del 2012 va morir un intern en el centre d’internament per a estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Era Idrissa Diallo, un noi de 21 anys que un mes abans havia creuat la frontera entre Espanya i el Marroc a bord d’una barca pneumàtica, però que va quedar detingut poques hores després i va ser traslladat al CIE per començar el procés de deportació cap a Guinea, el seu país d’origen. La seva mort va desencadenar una onada de protestes, i entremig d’aquesta mobilització es va crear la plataforma Tanquem els CIE. Ara, sis anys després de la seva mort, el cos de Diallo ha sigut repatriat a Tindila, el poble guineà on va néixer, gràcies a un documental que investiga el seu cas i una campanya de micromecenatge.

Quan Idrissa Diallo va perdre la vida al CIE, l’autòpsia ho va atribuir a una mort sobtada, però els seus companys de cel·la van relatar que el jove havia avisat hores abans que es trobava malament, tot i que no va rebre assistència mèdica. La seva família no va saber del cert que el noi havia mort fins al maig del 2016, quan un equip de la productora Metromuster -creadora del documental Ciutat morta - va viatjar a Guinea. Volien trobar la família de Diallo després de dedicar dos anys a investigar la seva mort. “El cas es va tancar de seguida sense que se n’investiguessin les causes”, recorda Xapo Ortega, un dels membres de Metromuster.

Ll’equip va localitzar la família a 800 quilòmetres de la capital de Guinea: “Per terceres persones i informacions confuses, sabien que l’Idrissa segurament havia mort, però va ser la primera confirmació”. El govern espanyol assegura que va notificar la mort de l’Idrissa, malgrat que la família del noi encara espera rebre l’avís. No es descarta que s’enviés un fax que mai va arribar al destinatari. Després de la confirmació de la mort, la família va expressar la voluntat d’intentar repatriar les restes, i va començar un procés que s’ha allargat fins ara.

A finals del 2016 es va descobrir on era el cos -en un nínxol anònim del cementiri de Montjuïc de Barcelona- i es van fer els tràmits per exhumar-lo i repatriar-lo, “que eren responsabilitat de l’estat espanyol”. “Les persones immigrants moren i desapareixen. Volem denunciar aquesta vulneració”, lamenta Ortega. Després de molts entrebancs, fa 15 dies es va exhumar el cos de Montjuïc i la setmana passada es va repatriar a Guinea, on es va fer la cerimònia. Metromuster ha obert un Verkami, que ja està a punt d’assolir l’objectiu, per recollir més de 10.000 euros per poder pagar tot el procés.

Però la feina no ha acabat. La productora continua treballant en el documental que explicarà el cas de l’Idrissa i la situació als CIE. La causa judicial que es va obrir per investigar aquesta mort de moment està arxivada.