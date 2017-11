La caminada solidària Magic Line Sant Joan de Déu arriba a la 5a edició amb gairebé un milió d'euros recaptats

Fa uns mesos els alumnes de l'Institut Jaume Balmes, de l'Eixample, van decidir que havien de participar a la Magic Line Sant Joan de Déu, la caminada solidària que enguany celebra cinc edicions a Barcelona i s'estrena per primer cop a Mallorca. Els alumnes del centre van decidir fer una pluja d'idees per trobar maneres de recaptar diners per a la cita. Al final, l'opció més votada va ser organitzar un esmorzar -que preparaven ells mateixos- cada divendres, a un preu simbòlic i amb un donatiu voluntari. A part d'això, tota la classe va decidir que participaria el pròxim 25 de febrer a la cursa.

El Diego i l'Iván, dos alumnes del centre, han donat a conèixer la seva història aquest dimecres durant la presentació de la Magic Line Sant Joan de Déu l'Ajuntament de Barcelona, en un acte que ha comptat amb la presència de la tinent de Drets Socials, Laia Ortiz; el director de l'Obra Social, Oriol Bota, i l'il·lustrador Ignasi Blanch, que ha elaborat el cartell d'enguany.

La 5a edició de la caminada arriba precedida d'èxit. En les quatre edicions anteriors s'han recaptat 933.000 euros, que han permès finançar 75 programes socials destinats als col·lectius més vulnerables. Fins ara, a la caminada hi han participat 38.000 persones, amb un rècord de 12.000 participants l'any passat. "La Magic Line és l'esdeveniment solidari més important de l'any", ha valorat la tinent Laia Ortiz, que ha celebrat que "és la veritable cursa de la ciutat", ja que és una cursa "de tots els barris i de tots els veïns". També ha lloat la caminada perquè "parteix de la normalització, combat l'estigma i contribueix a l'empoderament".

Oriol Bota, director de l'Obra Social Sant Joan de Déu, ha defensat que la Magic Line és un exemple de la "construcció de complicitats al voltant de la solidaritat". "Perquè en la solidaritat no tot s'hi val. La solidaritat és fer sòlida la relació amb la persona a qui s'ajuda", ha afirmat Bota, que ha conclòs: "Sol vas més ràpid, acompanyat vas més lluny".