Una campanya permet escoltar a través de cargols de mar les narracions de les persones que travessen el Mediterrani

La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) ha llançat la campanya "L'altre so del mar" a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Mitjançant cargols de mar amb un xip d’àudio a l’interior, la iniciativa vol acostar a la ciutadania les històries de les persones que travessen el Mediterrani per arribar a Europa, explicades pels mateixos supervivents.

“Volem donar veu a les persones refugiades que estan arribant a les nostres costes buscant seguretat i protecció”, explica Estel·la Pareja, directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAT), i afegeix que l’arribada de refugiats d’aquest any no està generant la mateixa “empatia" que altres estius. Els cargols estaran disponibles a la platja de Sant Sebastià dimarts, i després seran traslladats a altres platges de l’estat espanyol. Les mateixes històries es poden escoltar a Twitter, en un fil de la CEAR amb el 'hashtag' #ElOtroSonidoDelMar.

540x306 Una campanya permet escoltar en cargols de mar les històries de les persones que creuen el Mediterrani Una campanya permet escoltar en cargols de mar les històries de les persones que creuen el Mediterrani

El Peter, un refugiat nigerià que viu a Catalunya, ha explicat que quan va arribar en pastera no sabia nedar: "Era el meu primer cop al mar, de vegades entrava aigua a la barca, estic feliç de poder explicar-ho avui", ha afegit. "No mereixeria la pena prendre aquest risc un altre cop, perquè va ser una experiència terrible. Si tingués una altra vida, no ho tornaria a fer", ha dit.