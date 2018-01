Els pròxims 2 i 3 de febrer, 469 establiments Condis Catalunya distribuiran 50.000 bosses amb dos pebrots solidaris a preu d'1’5€ - coincidint amb el Dia Mundial Contra el Càncer, el proper 4 de febrer-. La recaptació anirà íntegrament destinada als programes de suport pels malalts de càncer i les seves famílies. Per fer-ho, compten amb la col·laboració de més de 500 voluntaris a tot Catalunya.

La iniciativa està organitzada per la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) i Condis Supermercats i té l’objectiu de fomentar la solidaritat de les persones que pateixen aquesta malaltia i difondre la tasca d’acompanyament que fan les entitats com FECEC.

“Només el 10% del càncers són hereditaris. L’altre 90% depèn de com ens cuidem. Hem d'evitar el tabac, crear hàbits saludables en dieta i alimentació. Són importants les dietes amb varietat d'aliments i no menjar massa”, assegura el doctor Germà Lluch, director d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge. Lluch defensa que calen "més pebrots i menys McDonald's".

La campanya fa servir la imatge dels pebrots perquè són uns ingredients imprescindibles en la dieta mediterrània i importants per evitar el càncer, ja que té propietats antioxidants: “El pebrot vermell és millor que el verd, i té vitamines A, C, i K. Són antioxidants molt importants per prevenir el càncer” assegura Lluch.

El doctor ha insistit en la importància d'adquirir costums saludables: “Els hàbits es creen durant la infància. El 18% de joves tenen sobrepès i un 9% són obesos. Això portarà a un increment molt important en el càncer perquè la obesitat i el càncer estan molt relacionats”.

Aquest any la campanya està apadrinada per la periodista Xantal Llavina, el presentador Quim Masferrer i els investigadors Manel Estaller i Germà Lluch. A més, compta amb els suport dels actors Albel Folk, Francesc Orella, Candela Anton i Pau Poch, protagonistes de Merlí.

La campanya vol superar les xifres de l'any anterior i es proposa vendre les 50.000 bosses de pebrots, i d'aquesta manera aconseguir arribar a la xifra de 75.000 euros.