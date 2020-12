Un bosc i un canal d'aigua: Barcelona dibuixa el gran parc de Can Batlló

L'11 de juny del 2011 marcarà per sempre el futur del recinte fabril de Can Batlló, al barri de la Bordeta de Barcelona. Aquell dia els veïns, que feia 35 anys que esperaven la transformació d'aquest macroespai per obrir-lo al barri, van dir prou i van culminar el seu compte enrere amb una entrada festiva a Can Batlló i amb la gestió popular de la primera nau que la propietat va cedir al consistori, i que l'Ajuntament va traspassar als veïns. Començava així la nova vida del recinte, que ocupa més de 14 hectàrees i que després d'un intens procés participatiu que va començar el 2017 avui ja té un dibuix clar del que serà.

651x945 El projecte de parc El projecte de parc

L'Ajuntament ha presentat aquest dimecres el futur Parc de Can Batlló, que conviurà amb algunes de les naus rehabilitades –els usos veïnals actuals es mantindran–, 1.500 nous habitatges i els equipaments previstos, com el futur Institut Escola Can Maiol. "Ara comença el tic-tac per aconseguir el verd a Can Batlló", ha emfatitzat el regidor de Sants-Montjuïc, Marc Serra, en referència a la lluita veïnal que va accelerar l'adquisició de tot el sòl per part del consistori.

Quan tot l'espai, que s'executarà en dues fases, estigui desplegat ocuparà 47.000 metres quadrats i tindrà com a particularitats un bosc al llarg de les façanes que donen al parc dels edificis dels carrers de Parcerisa i de la Constitució, i un camí d'aigua que recorrerà tot l'àmbit. En la primera fase d'obres, la que es preveu que comenci a finals del 2021, s'actuarà en un espai de 26.000 metres quadrats: el nou parc. S'hi invertiran 12,3 milions d'euros, dels quals 5,2 aportats per quotes de propietaris privats. Incloent les dues fases d’execució del parc, la inversió serà de 24,8 milions d’euros.

La primera transformació es farà en l'àmbit on hi ha les naus 9 i 12, que s'estan enderrocant. Se'n mantindran, això sí, les façanes per conservar la memòria industrial de la zona. "Can Batlló sempre serà un símbol de barri treballador i obrer i un referent de la lluita veïnal i la vida comunitària", ha remarcat la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, en la presentació del projecte a l'hora d'explicar que es mantindrà part de l'essència industrial.

Darrere de les façanes que es conservaran s'hi preveuen pistes esportives i jocs infantils. De fet, una de les idees que ha sortit del procés participatiu i s'ha incorporat al projecte és que hi hagi dues zones de joc i no una, i també una àrea d'esbarjo de gossos. A les parets d’aquestes antigues naus s'hi instal·laran sistemes per al creixement de plantes enfiladisses als espais interiors, en pilars i en parets amb l’objectiu de generar espais d’ombra.

A l’entorn de la masia de Can Bruixa s’hi ubicarà la zona d’horts urbans. I la mateixa masia es condicionarà com a equipament de servei als horts.



Més restriccions al cotxe i expansió de les superilles: així combatrà Barcelona l'emergència climàtica

En la segona fase del projecte es preveu la instal·lació de 3.520 metres quadrats de plaques fotovoltaiques a sobre dels antics blocs 9, 11 i 12. Un punt que ha elogiat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, que ha posat en valor que projectes com aquest nou parc i els que s'han fet a la plaça de les Glòries i a la finca Ravetllat-Pla, a Horta-Guinardó, permeten assolir el 30% de l'objectiu marcat en la declaració d'emergència climàtica de generar 40 noves hectàrees de verd.