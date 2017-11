El càncer de pulmó passa a ser la primera causa de mortalitat de les dones de menys de 70 anys de Barcelona

La primera causa de mortalitat entre les dones de menys de 70 anys que viuen a Barcelona és el càncer de pulmó. L'informe anual de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) destaca que aquest càncer, segons les dades de l'any 2015, ha passat a ser el primer motiu de mortalitat prematura entre les dones, un lloc que fins ara sempre havia mantingut el càncer de mama. Aquest canvi de tendència s'atribueix a dues raons. D'una banda, a l'augment de fa unes dècades del consum de tabac entre les dones: "Ara el consum de tabac va a la baixa, però com que repercuteix en molts anys, afecta algunes dones que van començar a fumar fa uns 20 anys", ha explicat la gerent de l'ASPB, Carme Borrell. D'altra banda, es deu a una detecció més precoç del càncer de mama: "És la peça clau per fer un bon abordatge", ha afegit la comissionada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa.

D'aquesta manera, el càncer de pulmó ha escalat fins a la primera posició com a causa de mort de les dones d'entre 1 a 70 anys de Barcelona, mentre que l'afectació del càncer de mama s'ha reduït, i ha passat a ser el segon motiu de mortalitat prematura. De fet, les dades del registre de mortalitat a Catalunya ja revelaven que les morts de dones per càncer atribuïbles al tabac havien crescut els últims 15 anys, mentre que en el mateix període la mortalitat en homes s'havia mantingut estable (malgrat que en xifres absolutes, continua sent superior la mortalitat masculina). Això respon als hàbits vinculats amb el tabac, ja que els homes van començar a fumar abans i les dones ho van fer més tard. Per aquesta raó, segons els responsables de Salut, ara es noten els efectes del càncer de pulmó entre les dones.

Pel que fa a les altres causes principals de mort entre les dones barcelonines de menys de 70 anys, darrere del càncer de pulmó i el de mama es mantenen els suïcidis i les autolesions, el càncer d'intestí gros i el d'ovari. En el cas dels homes que viuen a Barcelona, la primera causa de mortalitat prematura també és el càncer de pulmó (tot i que, a diferència de les dones, la seva afectació s'ha reduït). Les altres causes principals de mort entre els homes barcelonins d'entre 1 a 70 anys són les malalties del cor, els suïcidis i les autolesions, les lesions de trànsit i les malalties del fetge. En el cas de les lesions de trànsit, s'ha produït un augment, i aquest ha passat a ser el quart motiu de mortalitat prematura.