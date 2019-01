Els càncers diagnosticats a Catalunya han crescut un 9% en sis anys

El 2018 es van diagnosticar a Catalunya un total de 42.919 casos de càncer (18.267 dones i 24.652 homes), un 1,5% més que l'any anterior, quan hi va haver 42.265 nous casos, i un 9% més que fa sis anys, el 2012 (39.420). Així ho recullen les dades de l'Observatori l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), que aquest dilluns ha publicat l'associació contra el càncer amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el Càncer, el 4 de febrer.

Segons l'AECC, la prospectiva si segueix creixent a aquest ritme el diagnòstic de nous càncers farà que s'arribin a 44.037 nous casos el 2020 i fins a 57.884 nous casos el 2040, amb un increment del 31% en vint anys.

El càncer més freqüent a Catalunya el 2018 va seguir sent el de còlon, amb 5.893 nous casos, seguit del de mama (5.238), de pròstata (4.994) i de pulmó (4.321). L'informe també mostra que la incidència del càncer difereix segons el sexe, ja que en els homes és més freqüent que en les dones, amb taxes de 661 i 472 casos nous per cada 100.000 homes i dones, respectivament.

En relació amb les defuncions, el 2018 hi va haver 17.109 defuncions per càncer a Catalunya, 281 més que l'any anterior. Concretament, el càncer de pulmó és el que més morts va causar, 3.424, seguit del càncer de còlon (2.749) i de pàncrees (1.096). Les estimacions de cara al futur preveuen un augment: el 2020 moriran per càncer 18.543 persones, el 2030 arribaran a les 22.120 morts, mentre que el 2040 se superaran els 26.314 morts per aquesta malaltia.

En total, l'Observatori AECC recull que actualment hi ha 122.769 persones amb càncer a Catalunya, quan l'any 2012 hi havia 113.100 persones. Quant a la situació laboral dels nous casos diagnosticats a Catalunya, 1.203 nous malalts de càncer estan en situació d'atur (622 dones i 581 homes), i 569 d'aquestes no reben cap prestació. A més, hi ha a Catalunya 800 nous malalts que tenen una renda menor o igual a l'SMI, 532 homes i 268 dones.