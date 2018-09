El canvi de cara de la Model estarà dibuixat a la tardor

El futur de l’antiga presó Model continua generant un intens debat entre els que creuen que s’ha de mantenir l’antic edifici i els partidaris de demolir-ne la major part. Però el procés participatiu sobre el projecte ja està tancat. Es va acabar abans de l’estiu i ara els veïns esperen que, durant les pròximes setmanes, l’Ajuntament els presenti el dibuix que resulta de tot plegat. El director de Model Urbà de la ciutat, Ton Salvadó, explica que està previst fer-ho entre aquest mes i el que ve, i que l’esquema resultant s’obrirà llavors a la discussió. Fins al moment, l’equip de Colau ja ha plasmat tres esquemes, que són línies d’actuació a seguir en funció de si es prioritza un manteniment més íntegre del patrimoni o una actuació que permeti guanyar més metres quadrats de verd. Com a mínim, el parc resultant haurà de tenir 14.000 metres quadrats, però al recinte també s’hi han d’encabir equipaments com una escola o un espai memorial, entre d’altres. I s’hi volen aixecar pisos socials.

La gran dificultat és que l’espai està situat a l’Esquerra de l’Eixample, que és un barri amb fortes necessitats tant de verd com d’equipaments. Per això, Salvadó apunta que el debat sobre què s’ha de fer al recinte -si demolir-lo o conservar-lo- a vegades obvia el “deute històric” de la ciutat amb els veïns de la zona quant a espais. El repte del consistori és poder tenir actualitzat, abans que acabi el mandat, el pla director sobre el futur de la Model que es va aprovar el 2009. Mentrestant hi ha, apunten, “certeses”, com que l’espai memorial estarà ubicat en algun lloc de l’antiga presó -al panòptic o en alguna de les galeries- i “urgències”, com la de construir l’edifici definitiu de l’escola Xirinacs que, des del curs passat, funciona en barracons en un espai annex. Sembla clar que l’escola serà un dels primers equipaments que es construiran i que caldran, també, decisions temporals mentre no acaben les obres perquè el centre pugui guanyar espai per al pati en algun punt del recinte.