El castell de focs de Cap d'Any de Barcelona serà més llarg i amb grans figures per aconseguir el màxim de visibilitat

Els focs artificials de Cap d’Any de Barcelona també s’han vist afectats per la pandèmia. Segons l’Ajuntament aquest any no es llançaran des de l'avinguda de Maria Cristina sinó des del castell de Montjuïc, i seran més llargs i amb grans figures perquè es puguin veure des del màxim nombre de llars possible sense que s’hagi de congregar públic en un punt concret. “És un espectacle que mai s’ha fet, creiem que serà molt bonic i és cultura de proximitat”, ha reivindicat el director tècnic de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Pere Anglada, que ha explicat que fa quinze dies que s’està muntant l’espai de Montjuïc. També ha dit que aquest any, pel fet que al voltant de la zona des d'on es llancen els focs hi ha bosc, han hagut de ser més curosos que mai amb les mesures de seguretat.

Al seu torn, el director artístic de Pirotecnia Igual, Albert Rovira, ha explicat que l’espectacle serà diferent del Piromusical de la Mercè. “Serà més tradicional i sense música”, ha apuntat Rovira. També ha avançat que tenen preparada més d’una tona de pólvora i al voltant de 10.000 artefactes pirotècnics, i que s’hi veuran algunes innovacions. “Aquest any, una mica com tothom, no hem tingut gaire feina i hem pogut dedicar molt temps a pensar noves formes i nous colors”, ha dit Rovira, que ha posat d’exemple coets que canvien de color i grans palmeres amb pistils.

Abans d’aquest espectacle, però, dotze palmeres de colors diferents, al ritme de les campanades, s’aixecaran des dels deu districtes de la ciutat. Les localitzacions dels espais des d’on es llançaran aquests focs artificials no s’han fet públics per motius de seguretat. De fet, segons Anglada, encara avui s’estan acabant de muntar quatre espais que encara no estaven preparats.

Gran dispositiu policial

Més enllà de les activitats que organitza el consistori per Cap d'Any, la principal preocupació policial és detectar festes il·legals i evitar trobades al carrer o trobades on no es respectin les restriccions. La Guàrdia Urbana desplegarà 251 agents, una xifra similar a la dels altres anys, per controlar tot el que passi a l'espai públic. El dispositiu policial viurà un moment clau quan s'acosti l'hora del toc de queda, tant per controlar la mobilitat –que es pot concentrar en un mateix moment– com per garantir que tothom el compleix. I també haurà de ser àgil si es detecten convocatòries de festes il·legals.

Pel que fa al transport, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) prolongarà la circulació de trens a la xarxa de metro fins a la una de la matinada per adaptar-se al confinament nocturn.