Un brot en un escorxador a Roquetes ja afecta 237 persones

Un brot de covid-19 declarat al centre de producció de l'empresa avícola Padesa a Roquetes (Baix Ebre) afecta ja un total de 237 persones, 218 de les quals són treballadors, l'equivalent al 22% de la plantilla. La resta de positius corresponen a familiars d'aquests empleats. Va ser la setmana passada que van saltar les alarmes entorn a un focus en aquesta empresa -que a l'estiu ja es va sotmetre a un cribatge preventiu- i ha sigut aquest dimarts que s'han sabut els resultats de les proves massives fetes pel departament de Salut: de les 398 mostres, 90 van resultar positives i se sumen als 137 positius ja confirmats divendres passat.

Padesa, amb 700 treballadors, dona feina a veïns de les quatre comarques de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre), un factor que preocupa les autoritats sanitàries perquè pot dispersar el virus per tota la regió. És sabut que les indústries agroalimentàries compleixen diverses condicions que afavoreixen la supervivència i propagació del virus: són espais freds i humits per conservar els productes que tracten i donen feina a moltes persones de municipis propers. De fet, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha confirmat que el brot ha fet créixer la corba epidemiològica de les Terres de l'Ebre i ha duplicat la taxa d'infecció en tan sols una setmana.

"Haurem de fer accions", ha afirmat Argimon sobre la necessitat de desplegar mesures de contenció, però no n'ha arribat a concretar cap. "Encara avui estem discutint quines seran, els detalls de l'actuació els comentarem dijous", ha dit l'epidemiòleg. El que sí que ha confirmat a l'ARA és que es faran cribratges a través de les escoles per vigilar l'abast d'aquest brot en la comunitat. En aquest sentit, Argimon ha defensat que el brot "està controlat" perquè Salut sap "on és i com s'ha produït", però ha admès que caldrà parar tota l'atenció en l'evolució dels territoris on viuen els treballadors d'aquesta empresa. De moment, doncs, el Govern no preveu aplicar mesures especials, com restringir la mobilitat de Roquetes a Tortosa o dins la comarca.

"Sembla que bona part dels contagis s'han produït durant els trajectes amb cotxe fins a la planta, de vegades molt curts, però suficients per expandir el virus", ha explicat el delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarés. Després del cribatge d'aquest cap de setmana el focus "comença a estar controlat", ha afegit. Amb tot, la directora de Salut a les Terres de l'Ebre, Mar Lleixà, ha recordat que cada cas positiu implica proves als contactes propers, i que és molt possible que les dades vagin en augment els propers dies. De fet, el brot ja ha afectat altres àmbits com l'educatiu, a través dels contactes familiars.

Salut ha activat mediadors culturals per informar les diferents comunitats de treballadors de les mesures preventives que cal complir. Dins l'empresa també han desplegat diferents monitors per informar i controlar que es compleixin les mesures preventives en les hores de descans i els àpats, però sobretot en els trasllats. Lleixà ha destacat que Padesa ha col·laborat "en tot moment" amb les autoritats sanitàries i, durant el cap de setmana, ja va programar i executar la desinfecció de les instal·lacions.