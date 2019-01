L'Audiència de Barcelona avala ara l'actuació de la Guàrdia Civil l'1-O al Bages

L'Audiència de Barcelona ha avalat l'actuació de la Guàrdia Civil durant l'1-O en una escola de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) on es van registrar diversos ferits a causa de les càrregues policials. "Si bé es van produir les lesions per part presumptament d'alguns agents de l'autoritat, uniformats, que integraven l'operatiu policial, a judici nostre resulten, inicialment emparades per l'article 20.7 del Codi Penal", assenyala el tribunal, que desestima la petició que havia fet una de les acusacions perquè s'identifiquessin els agents que van causar aquestes lesions.

Els magistrats entenen que, per entrar al centre i poder impedir la votació, "era necessari l'ús de la força o de la violència" per part de la Guàrdia Civil i que l'actuació dels agents, en aquest cas, "va ser proporcional". Fa dos mesos, la mateixa sala havia qüestionat l'actuació del cos durant l'1-O al mateix municipi del Bages, on assegurava que hi havia indicis d'"excessos policials" en el dispositiu.

Li van enganxar els dits de la mà

Amb aquest argument, la Sala desestima el recurs d'un dels votants que va resultar ferit mentre els agents esbotzaven la porta del centre amb una barra de ferro. Quan la porta va començar a cedir, li van acabar enganxant els dits de la mà. "Aquesta lesió no pot ser atribuïble a una conducta dolosa o culposa per part dels agents", conclou el tribunal.

En la seva primera resolució qüestionant les càrregues contra els votants que eren a l'exterior del centre, el tribunal va ordenar a la jutge de Manresa que porta el cas que cités a declarar com a investigat el tinent responsable de l'operatiu i que s'identifiquessin els agents que van participar en l'actuació, si bé admetia que en alguns casos seria complicat perquè no portaven el número d'identificació visible.