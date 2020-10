La jutge no descarta investigar per encobriment la Guàrdia Civil per les càrregues de l'1-O al Bages

Tercer requeriment a la Guàrdia Civil de la jutge que investiga les càrregues de l'1-O al Bages perquè el cos armat col·labori en la investigació i en la identificació dels agents que apareixen en els vídeos i fotografies aportats per l'acusació. Fins ara la magistrada havia instat el cos a facilitar la identitat dels agents recordant que hi havia una ordre de l'Audiència de Barcelona de fer-ho. Però la falta de receptivitat a l'altra banda –la Guàrdia Civil només ha contestat una de les peticions dient que no podia atendre-la per motius "tècnics"– ha esgotat la paciència de la magistrada, que ara ja no descarta investigar el cos armat per encobriment, com li demanaven els advocats voluntaris que representen els ferits de l'1-O al Bages.

En la seva última resolució, que ha avançat El Món i a la qual també ha tingut accés l'ARA, la jutge desestima de moment la petició de l'acusació d'investigar el tinent de l'agrupació de reserva i seguretat del cos armat per encobriment "perquè no és procedent en aquest moment processal, tot i que sí que ho és recordar a la Guàrdia Civil que ha de col·laborar amb la instrucció de la causa, com ja es va indicar en la interlocutòria anterior".

Nova petició

Ara la jutge ha donat 15 dies a aquest responsable del cos perquè enviï al jutjat les 18 fotografies de carnet dels agents que van participar en les càrregues de l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Aquesta era la segona petició dels advocats voluntaris que representen els ferits, liderats pel lletrat David Casellas. Fa un temps aquesta acusació va aconseguir aportar prou vídeos i fotografies perquè la jutge investigués tres agents pels cops desproporcionats a votants. Però el problema és que les imatges són de mala qualitat i no permeten identificar amb noms i cognoms els autors de les lesions.

L'objectiu de l'acusació és contrastar la imatge amb les fotografies dels integrants de la unitat que es van desplegar a l'Institut Quercus per poder facilitar la seva identificació de manera tècnica, una diligència que la jutge estima oportuna i que ha decidit tirar endavant.

Al Bages hi ha set agents del cos investigats per les càrregues de l'1-O. A més dels tres agents que van actuar al Quercus – on l'Audiència de Barcelona va veure "excessos policials"–, hi ha un quart agent imputat pels cops a l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona i quatre guàrdies civils investigats més per les càrregues de Fonollosa. L'equip d'advocats voluntaris que representen els ferits també mira d'obrir una escletxa al Tribunal Europeu de Drets Humans per les càrregues a Castellgalí, una causa arxivada fins ara.

En diferents jutjats de Catalunya més de cent agents continuen sota la lupa de la justícia per la seva actuació durant la votació de fa tres anys.