El jutge de les càrregues de l'1-O a Barcelona rebutja investigar un grup de votants

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, que investiga les càrregues de l'1-O a la ciutat, ha rebutjat investigar un grup de votants per un delicte de resistència passiva greu a agents de l'autoritat. El Sindicat Professional de Policia havia demanat investigar aquest grup de persones, tot i que el jutge ho ha desestimat perquè ha resolt que seria "traslladar-los la responsabilitat del fracàs de les institucions públiques en aquest tema". El magistrat ha considerat que "les institucions van emetre missatges totalment antagònics sobre la qüestió, cosa que obligava els ciutadans a prendre partit per una de les opcions".

Pel que fa al grup de votants que el sindicat havia reclamat investigar, el jutge ha apuntat que no hi veu "cap tipus d'escomesa", sinó una actitud "merament passiva davant l'acció policial". Els votants, segons el magistrat, van ser "les víctimes directes de la situació de confrontació generada pels mateixos poders públics, i es va traslladar al carrer el que hauria de resoldre's en les institucions estatals i autonòmiques".

El jutge ha recordat que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 27 de setembre del 2017 no contenia cap prohibició dirigida als ciutadans, sinó una ordre concreta als cossos policials. En aquest sentit, el magistrat ha subratllat que hi va haver "un evident conflicte de preteses legitimitats" i que els ciutadans van rebre "missatges totalment contradictoris sobre la necessitat o no d'anar a votar".