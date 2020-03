El carrer Aragó de Barcelona, sense cotxes per un dia

El programa Obrim els carrers de la ciutat de Barcelona, que tallarà la circulació als cotxes i l’obrirà als vianants cada primer cap de setmana del mes, va permetre diumenge als vianants circular i participar en diverses activitats al carrer Aragó, un dels més contaminats de la ciutat durant la resta de la setmana. “És una meravella”, reconeixia una parella de vianants desplaçada per passejar-hi.

Tallers mediambientals, jocs, circuits de bicicletes, taules de ping-pong, espectacles itinerants o una cadena lila per celebrar el Dia de la Dona van ser algunes de les activitats que van ocupar la via. L’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, va defensar la imatge com la de “la Barcelona del futur, un futur imminent” i va apuntar que si talls com aquest són possibles també es podran fer “a tots els carrers de la ciutat”.

“Aquesta és la Barcelona que volem”, va insistir l’alcaldessa. “Si avui Aragó està tan ple de vida, i la gent està tan contenta que l’haguem tancat als cotxes i obert a les persones, vol dir que ho podem fer a tots els carrers de la ciutat”. La coincidència d’aquest tall al trànsit amb la celebració del 8-M “no és una coincidència qualsevol, perquè precisament el feminisme planteja posar les persones al centre i la vida al centre”, va defensar l’alcaldessa.

La d’aquest cap de setmana és la segona d’ Obrim els carrers, iniciativa que l’Ajuntament ha ideat aquest 2020 per visualitzar com la circulació ocupa un gran espai a la ciutat i conscienciar dels seus efectes mediambientals.

Entre les deu del matí i les tres de la tarda no va circular cap cotxe ni moto pel carrer Aragó, una via que en un matí de diumenge normal suporta el pas d’uns 64.000 vehicles. El “tall” se sumava al que es va fer dissabte a la tarda al carrer de Sants, Creu Coberta, i també a Via Laietana i Gran de Gràcia.