El carrer de Pau Alsina torna a Gràcia 80 anys després

El carrer del Secretari Coloma del districte de Gràcia va desaparèixer definitivament ahir del nomenclàtor de carrers barcelonins i ha donat pas a la seva denominació original prèvia al règim franquista: carrer de Pau Alsina. La via recupera, així, el nom del teixidor barceloní i republicà que va erigir-se com el primer diputat de classe treballadora que va arribar a les Corts Generals durant el segle XIX, i que posteriorment va ser senador per la circumscripció de Barcelona. L’any 1939 el règim franquista va implantar el nom del Secretari Coloma, secretari dels Reis Catòlics i del Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició, a aquest carrer que uneix la Travessera de Gràcia i la Travessera de Dalt. Una decisió presa a l’època de la dictadura que va persistir fins ahir.

Els graciencs van celebrar ahir una festa ciutadana que va culminar amb la descoberta de la nova placa que portarà a partir d’ara aquest carrer, que recorre els barris de la Salut i el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. La modificació és una iniciativa del districte, impulsada per la comissió de nomenclàtor de Gràcia i avalada pel resultat d’una consulta veïnal celebrada el 2017 que va culminar amb el 63% dels vots a favor del canvi. “Amb un cens de 2.201 persones amb domicili al carrer Secretari Coloma, la consulta va tenir 1.031 vots vàlids, 654 dels quals van ser a favor del canvi de denominació per Pau Alsina ”, va destacar l’Ajuntament de Barcelona. Tot i que el procés de canvi oficial encara no s’ha iniciat, i trigarà uns dies a fer-se efectiu, el consistori el dona per acabat i ahir ja va posar a disposició dels veïns del carrer els papers acreditatius per poder sol·licitar formalment el canvi d’adreça en els seus documents, allà on consti l’antiga denominació.

L’Ajuntament va aprovar la modificació del carrer del Secretari Coloma per carrer de Pau Alsina el febrer passat sense rebre cap al·legació en contra. “Barcelona fa un pas més per eliminar l’empremta franquista i per desborbonitzar el nomenclàtor de la ciutat. I, alhora, recupera denominacions populars”, va celebrar el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello. El dia 24 de març un altre carrer barceloní canviarà de denominació: l’avinguda del Príncep d’Astúries passarà a dir-se avinguda de la Riera de Cassoles, al vial situat entre la Via Augusta i la plaça de Lesseps, al límit entre el districte de Gràcia i el de Sarrià-Sant Gervasi.